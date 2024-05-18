مدرب تشيلسي: لا أتمنى الضرر لـ توتنهام

أكد ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، على أنه لا يرغب في أن يتعرض فريقه السابق توتنهام لأي شيء سلبي خلال الفترة المقبلة.

وأشار بوكيتينو إلى أنه ليس لديه أي رغبة في أن يخسر توتنهام من أجل الحصول على المركز الخامس لهذا الموسم 2023/2024.

وتحدث مدرب تشيلسي في تصريحات صحفية عن أنه يريد أن يسقط توتنهام لحصول البلوز على المركز الخامس، فقال: "بالطبع لا، ليس حقًا، نحن بحاجة إلى القيام بعملنا".

وتابع: "سنرى ذلك حقًا خلال الفترة المقبلة، لا أتمنى أبدًا أشياء سيئة لهذا النادي الذي قمت بتدريبه".

وأتم تشيلسي تصريحاته: "بالتأكيد، الأمر يتعلق دائمًا بمدى نستحق من أجل الفوز، كما أننا نرغب في أن نتمكن من الاستفادة من الوضع الذي يمنحنا إمكانية أن نكون في مكان أفضل".

وكان بوكيتينو قد قام بتدريب توتنهام خلال فترة طويلة ماضية، حيث نجح في الوصول بالفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا، وأيضًا المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.