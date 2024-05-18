بوروسيا دورتموند يسحق دارمشتات في ليلة وداع رويس

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا كبيرًا على نظيره دارمشتات، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الألماني الممتاز.

وشهدت المباراة وداع أسطورة وقائد النادي، ماركو رويس، الذي لعب مباراته الأخيرة بهذا الملعب، وكان فريق بوروسيا دورتموند قد أعلن منذ عدة أسابيع رحيل رويس عن صفوف الأسود والأصفر بنهاية الموسم الجاري.

سجل رباعية دورتموند كلا من: الهولندي إيان ماتسين في الدقيقة 30، وبعد 8 دقائق، ومن مخالفة رائعة نفذها ماركو رويس، سجل الهدف الثاني.

اشتعلت المدرجات فرحًا بـ ماركو، ورفعه اللاعبين على الأكتاف، تقديرًا لمجهودات أسطورة النادي الأصفر، وسجل الهدف الثالث جوليان براندت في الدقيقة 72.

في الدقيقة 82، خرج ماركو رويس ليتلقى التحية والوداع الكبير من الجماهير، لتتوقف المباراة من أجل وداعه، وتصفيق الفريقين له، ليدخل بدلًا منه فيليكس نميتشا.

في الدقيقة 88، سجل دويل مالين هدف بوروسيا دورتموند الرابع بعد تسديدة في القائم ردت له على خط المرمى، سجل من خلالها في المرمى الخالي.

بهذه النتيجة اختتم فريق بوروسيا دورتموند منافسات البوندسليجا في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة.