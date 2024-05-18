مدبولي: شاهدت نماذجًا للأعمال الإبداعية بواسطة الشباب المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شاهد نماذجا للأعمال الإبداعية بواسطة الشباب المصري في مجال ريادة الأعمال.

وتحدث “مدبولي”، خلال فعاليات قمة “Rise up” للشركات الناشئة بالمتحف المصري الكبير، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، عن جولته في محافظة بني سويف، والذي تفقد خلالها عدد من المصانع، متابعًا: “اليوم بأكمله كان جميلا، كنت في محافظة بني سويف إحدى محافظات صعيد مصر، وشاهدت نماذج مفرحة من شباب مصر”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه شاهد نماذج مفرحة من شباب مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في القرية التكنولوجية الموجودة ببني سويف، مضيفًا: “شاهدت هناك Rise up، وشغل يطلع من قلب صعيد مصر”.

وتابع: “الصعيد الذي كان دائما في الماضي يقال إنه مهمل ولم يحصل على حقه من مشروعات التطوير أصبح العكس تماما ما رأيناه اليوم نماذج لشباب واعد للغاية يعمل مشروعات لا تخدم بلده فقط لكن يصدر أيضا الخدمات لدول أخرى.. رأينا وتفقدنا مصانع على أعلى مستوى اليوم”.

ونوه بأن إنتاج هذه المصانع يصدر بالكامل لدول أوروبا وعلى مستوى العالم أجمع، متابعًا: “عدت من هناك في خلال ساعة زمن من بني سويف، من خلال شبكة الطرق العظيمة التي أنشأتها الدولة في الفترة الماضية”.

