محافظ المنوفية: أسواق نموذجية جديدة بتلا لخدمة الأهالي

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جاري تنفيذ عدد 9 مشروعات خدمية ( أسواق حضارية ، مواقف نموذجية ) بقيمة استثمارية تقارب 86 مليون جنيه بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي ، مضيفاً أنه تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للسوق النموذجي الجديد بشارع أحمد عرابي خلف الجمعية التعاونية بمدينة تلا وسيتم افتتاحه قريباً ، حيث يضم السوق 8 محلات تجارية و4 باكيات نموذجية ومزود بكافة الخدمات والمرافق اللازمة وذلك في إطار حرص الدولة على القضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية وتوفير فرص عمل جادة للشباب للحد من البطالة .

تنفيذ 9 مشروعات خدمية..

وأضاف المهندس وفيق حسن عبد السلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أنه جاري إنشاء سوق حضاري أخر بشارع الشبكة أمام مركز معلومات المرافق بطاقة 36 كشك وذلك لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين .

وشدد محافظ المنوفية علي المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المراكز والمدن لتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لإحداث نقلة حضارية حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤية مصر 2030