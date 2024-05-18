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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فيل فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

فيل فودين
فيل فودين

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن أفضل لاعب في البريميرليج خلال الموسم الحالي، بعدما أوشكت المسابقة على نهايتها.

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وأكد الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي عبر منصة "تويتر" سابقًا، و"إكس" حاليًا، أن فيل فودين، لاعب مانشستر سيتي، هو الفائظ بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.

واستطاع فودين أن يقدم مستويات كبيرة مع السيتي، والذي يقترب من حصد لقب البريميرليج لرابع مرة على التوالي.

وكان فيل فودين قد نجح في تسجيل 17 هدفًا، والمساهمة في 8 تمريرات حاسمة مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أن السيتي سيحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك حال حقق الفوز على نظيره وست هام، غدًا الأحد، بعد المنافسة الشرسة مع آرسنال على الصدارة.

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