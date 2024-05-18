تشافي: برشلونة يمنحني الثقة لتحقيق الطموحات

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على حقيقة إقالته من تدريب النادي الكتالوني بعد الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة.

وكانت أنباء إسبانية قد خرجت بأن هناك رغبة لدي مجلس إدارة برشلونة بإقالة تشافي هيرنانديز من تدريب النادي الكتالوني.

تصريحات تشافي

تحدث تشافي هيرنانديز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة برشلونة أمام رايو فاليكانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث قال: "بالتأكيد، النادي يمنحني ثقة كبيرة، ولذلك أقوم بواجبي براحة بال كبيرة بنفس الطموح".

وتابع: "لدي تفهم بكل هذا الضجيج، لكن لا يغير أي شيء من خططنا".

وأكمل: "بالطبع، لست مهتمًا بما تقوله الصحافة الإسبانية، هناك معلومات تأتي لي، لكن ما يهمني هو ثقة الرئيس لابورتا وديكو، التي تظل على حالها، لم يتغير أي شيء".

وأردف: "بالطبع هناك اجتماعًا قريبًا، إذا كان علينا التحدث عن أي شيء سنفعل ذلك".

وأضاف: "قبل 3 أسابيع تم الإعلان بأنني مستمر وهذا لا يزال ساريًا، إذا حدث أي تغيير، فسنقوله ولكني هادئ ومتحمس لمباراة الغد".

الجدير بالذكر أن برشلونة ودع بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد الخسارة من نظيره باريس سان جيرمان في الدوري ربع النهائي، بينما لم ينجح في المنافسة على لقب الدوري الإسباني للموسم الجاري، بعدما حققه ريال مدريد.