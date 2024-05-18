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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم: نهائي بطولة العالم للإسكواش بمتحف الحضارة.. و3 مصريين ينافسون على اللقب

بطولة العالم للإسكواش
بطولة العالم للإسكواش

تقام مساء اليوم السبت، مباراة النهائي بمنافسات الرجال والسيدات ببطولة العالم للإسكواش، على المعلب الزجاجي بالمتحف القومي للحضارة.

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نتائج منافسات اليوم الأول للسيدات من بطولة العالم للإسكواش 2024


وتجمع المباراة النهائية، المصري مصطفى عسل –المصنف 3 عالميًا- أمام البيروفي دييجو إلياس - المصنف 4 عالميًا، فيما سيكون نهائي السيدات مصريا خالصا، حيث تصطدم نور الشربيني - الأولى عالميًا- منافستها نوران جوهر- المصنفة الثانية عالميًا- للفوز بجوائز البطولة التي تتخطى قيمتها 50 مليون جنيه، وهي أكبر جوائز مالية في تاريخ بطولة العالم للإسكواش.

وأقيمت بطولة CIB الدولية للإسكواش هذا العام، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة، حيث استضاف نادي بالم هيلز الرياضي عددًا من مباريات البطولة، بينما تختتم في ملاعب زجاجية بالمتحف القومي للحضارة الليلة.

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