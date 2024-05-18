اليوم: نهائي بطولة العالم للإسكواش بمتحف الحضارة.. و3 مصريين ينافسون على اللقب

تقام مساء اليوم السبت، مباراة النهائي بمنافسات الرجال والسيدات ببطولة العالم للإسكواش، على المعلب الزجاجي بالمتحف القومي للحضارة.



وتجمع المباراة النهائية، المصري مصطفى عسل –المصنف 3 عالميًا- أمام البيروفي دييجو إلياس - المصنف 4 عالميًا، فيما سيكون نهائي السيدات مصريا خالصا، حيث تصطدم نور الشربيني - الأولى عالميًا- منافستها نوران جوهر- المصنفة الثانية عالميًا- للفوز بجوائز البطولة التي تتخطى قيمتها 50 مليون جنيه، وهي أكبر جوائز مالية في تاريخ بطولة العالم للإسكواش.



وأقيمت بطولة CIB الدولية للإسكواش هذا العام، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة، حيث استضاف نادي بالم هيلز الرياضي عددًا من مباريات البطولة، بينما تختتم في ملاعب زجاجية بالمتحف القومي للحضارة الليلة.