الجالية المصرية في قيرغيزستان: الأمر أصبح خطيرًا ويجب تدخل المسؤولين لحل المشكلة

يواجه مجموعة من الطلاب المصريين والعرب وجنسيات أخرى في مدنية بشكيك عاصمة جمهورية قيرغيزستان الروسية، منذ أمس، أزمة بسبب تعرضهم لهجوم من مجهولين أثناء تواجدهم في سكنهم.

وأسفر هذا الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى فضلا عن محاصرة قوات الأمن لموقع الحادث.

وبدورها قدمت الجالية المصرية في قيرغيزستان، مجموعة من التعليمات الهامة للطلاب المصريين المتواجدين في مدنية بيشكك، بعد الهجوم الأخير على الطلاب المصريين من مسلحين مجهولين.

وقال أحد منسقي الجالية المصرية في قيرغيزستان، إن الأمر أصبح خطير في قيرغيزستان وأن الجالية ترغب في حل المشكلة، مطالبًا بحضور المسؤولين للعمل على إنهاء الأزمة والحيلولة دون تفاقمها.



طالبت الجالية المصرية في قيرغيزستان الطلاب بضرورة عدم الخروج من السكن لأي سبب، وعدم التصعيد عند حدوث احتكاك مع الشباب القرغيز، وعدم الوقوف في النوافذ واغلاق الستائر بشكل دائم ويمكن تهوية الغرف بفتحات صغيرة.

وجاء بيان وزارة الداخلية في جمهورية كردستان عن الاحداث التي حدثت بين المجموعات من الشباب العرب وبين الشباب الترغيز وتلخص فيه الاحداث من يوم 13 مايو وتفيد بان الجاليه المصريه او الشباب المصري لم يخطئوا في اي شيء بل كانوا يدافعون عن مكانهم وعن سكنيهم وعن الطالبات زميلاتهم الموجودات في السكن وتحفظت وزاره الداخليه على ثلاثه من الطلاب المصريين لمسالتهم في واقعه الضرب وتم القبض على اثنين من الاربعه المهاجمين وفره واحد وتتابع وزاره الداخليه ببيانها كافه الاحداث.

وهذا البيان يوضح تماما ان الشباب المصريين والطلاب المصريين كانوا يدافعون عن انفسهم بعد اقتحام سكنهم من خلال مجموعه من الشباب القرغيز.