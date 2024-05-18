تأجيل محاكمة 13 شخصًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور

أجَّلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة 13 شخصًا بتهمة القتل واستعراض القوة ببولاق الدكرور، لجلسة 20 مايو؛ للمرافعة.

كانت أحالت النيابة العامة بالجيزة، 13 متهمًا لمحكمة الجنائية بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل والشروع في القتل واستعراض القوة في بولاق الدكرور.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين الـ 13 استعرضوا القوة وهددوا بالعنف ضد آخرين بقصد تخويفهم بأن أشهروا أسلحة نارية وبيضاء ملوحين بها ومطلقين منها أعيرة، وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة.

واقترنت بهذه الجريمة جرائم ذات الزمان والمكان، بأنهم قتلوا شقيقين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نجم عنها إصابتهما الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما.

كما شرعوا في قتل اثنين آخرين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهما وأعدوا لذلك أسلحة نارية وبيضاء تالية الوصف، وما أن ظفروا بهما حتى أشهر الأول سلاحا ناريا وأطلق صوبهما أعيرة نارية، حال تعدى الباقين عليهما بأسلحة بيضاء والتي نجم عنها اصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي كادت أن تودي بحياته، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مداركة المجني عليهما بالعلاج.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة، حيثيات إدانة ‏مُتهمين بإحداث ‏عاهة مُستديمة لغريمهما في منطقة ‏البساتين. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فرج.ع ‏وعلي.ع أنها في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة ‏قسم ‏البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه ‏أحمد.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا ‏به ‏الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب ‏الشرعي. ‏

وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة ‏يستحيل برؤها "وجود إصابة بيمين الرأس ‏‏مصحوبة بكسر بالعظام الجداري والجبهة ‏نتج عنها صداع متكرر وخذل بسيط بالجانب ‏‏الأيسر من الجسم وهي عاهة تقدر بنحو 60 ‏‏%. ‏

كما أحدث المُتهمان إصابة المجني عليه ‏أمير.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا ‏به ‏الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ‏المرفق ونتج عن ذلك أن أعجزته عن ‏أشغاله ‏الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون ‏يوماً. ‏

وأسندت لهما النيابة أيضاً أنهما حازا ‏وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على ‏الأشخاص ‏‏"عصا حديد" دون مسوغ من الضرورة ‏الحرفية أو المهنية. ‏

حُكم المحكمة ‏

قضت المحكمة بمُعاقبة المُتهمين فرج.ع ‏وعلي.ع بالسجن المُشدد 5 سنوات عما أسند ‏‏لهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ابو ‏‏عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ ‏أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد ‏طه ‏أمين السر.‏.