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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ليبيا.. المستشفيات في حالة تأهب و"الهلال الأحمر" يدعو لهدنة بالزاوية لإجلاء المدنيين

بوابة الوفد الإلكترونية

دعا "الهلال الأحمر" في مدينة الزاوية الليبية، إلى هدنة لإجلاء السكان وتقديم المساعدة للعائلات العالقة، فيما دعا وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المستشفيات لرفع حالة التأهب.

وقال الوزير رمضان بوجناح إن على المستشفيات وفرق طب الطوارئ والعناصر الطبية الاستعداد لتقديم الخدمات الطبية في ظل الظروف الأمنية في المدينة، موجها المرافق الصحية وفرق الطوارئ في الزاوية برفع حالة التأهب.

 

بدوره، دعا الهلال الأحمر في الزاوية الجهات الأمنية الأخرى غير المتنازعة  في المدينة للتعاون معه في مساعدة العائلات العالقة بمناطق النزاع، وقال في بيان إنه "ينتظر بفارغ الصبر إعلان الهدنة بين المتنازعين لتقديم المساعدة العاجلة للعائلات العالقة".

 

وكان مراسلنا في ليبيا، أفاد اليوم السبت، باندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة داخل الأحياء السكنية بمدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وسط مناشدات لإجلاء السكان.

 

من جهة أخرى، أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية⁩ توقف الدراسة اليوم بسبب الاشتباكات.

 

وكانت وسائل إعلام ليبية محلية أفادت بأن الأجهزة الأمنية عثرت في مدينة الزاوية على 5 جثث، بينهم سيدة، عليها آثار إطلاق نار داخل سيارة قرب مبنى بريد الحرشة، ولم تتضح بعد أسباب الواقعة ولا المتورطين فيها.

 

ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" عن مصادر قولها اليوم السبت، إن إحدى الجثث وجدت مكبلة اليدين، وجرى نقل الجثامين إلى مستشفى الزاوية التعليمي، للتعرف على هوياتهم.

 

وغالبا ما تشهد مدينة الزاوية اشتباكات بين فصائل مسلحة بغية السيطرة وبسط النفوذ.

 

 

 

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