القصير والزملوط يتابعان جهود استصلاح الأراضي والحصر التصنيفي في الوادي الجديد

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحث معه ملفات المشروعات الزراعية بين الوزارة والمحافظة، جاء ذلك في إطار متابعة الملفات المشتركة والموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية الجاري تنفيذها في محافظة الوادى الجديد.

الاجتماع ناقش جهود دراسات حصر وتصنيف التربة لمساحة 670 الف فدان بنطاق مركز باريس - محافظة الوادى الجديد التى قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من خلال الجهات التابعة لها وهى الهيئة العامة لمشروعات التعمير - مركز بحوث الصحراء - معهد الاراضى والمياه والبيئة - جهاز تحسين الاراضى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ممثلة فى كليات الزراعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

وأكد "القصير" على ان كل هيئات الوزارة ومعاهدها البحثية على أتم الاستعداد لتقديم كافة الخدمات لمحافظة الوادى الجديد التي تتمتع بمقومات زراعية كثيرة ومتنوعة.

ومن ناحيته أشاد محافظ الوادى الجديد بالتعاون المثمر والبناء بين الوزارة والمحافظة من أجل تقديم كافة الخدمات الزراعية للمواطنين في الوادى وتعزيز الاستثمار الزراعي في المحافظة.