تفاصيل لقاء رامي صبري وفهد الزاهد بحضور شذى حسون

ألتقى النجم رامى صبرى والمنتج فهد الزاهد فى أحد الأماكن الفاخرة فى دبى، للاتفاق على التفاصيل النهائية لأكثر من مشروع غنائى سيجمعهما خلال الفترة المقبلة، حيث هناك 4 أغانى فى التحضيرات ستجمع بين صبرى وشركة لايف ستايلز ستوديوز المملوكة للزاهد.

رامي صبري وفهد الزاهد

حضر اللقاء محمود عبد السلام مدير أعمال رامى صبرى، والمطربة شذى حسون، والتى تجمعها علاقة صداقة وعمل مع صبرى، وفى نفس الوقت مشروعات غنائية عديدة بالمنتج فهد الزاهد.

أعمال فهد الزاهد

على الجانب الأخر يستعد المنتج فهد الزاهد، لطرح أغانى جديدة لعدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربى منهم أغنيتين للنجمة نوال الزغبى، هما أغنية مصرية بعنوان "قصر الشوق"، من كلمات فهد الزاهد، وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، أما وأخرى خليجية تحمل عنوان "القدر والشوق"، من كلمات فهد الزاهد أيضا وخالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس، وأغينة للنجم عاصى الحلانى بعنوان "العين عليه"، من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع محمد عباس.