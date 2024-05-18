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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

على رأسهم "أبو تريكة".. قبول طعن 1500 متهم من قوائم الإرهاب

بوابة الوفد الإلكترونية

قضت محكمة النقض، اليوم السبت بقبول طعن ١٥٠٠ متهم سبق وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر ووضعهم على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة، وإعادة نظر القرار أمام محكمة الجنايات، إذ يضم القرار لاعب المنتخب الوطنى سابقًا محمد أبوتريكة، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

كما تقدم 121 متهمًا من بينهم ابنتي الدكتور يوسف القرضاوي، وأستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقًا باكينام الشرقاوي، بطعن على القرار الصادر فيما سبق من «الجنايات» بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، فقلبت محكمة النقض الطعن ليعاد نظر القرار أمام دائرة جنائية أخرى.

كانت محكمة النقض، أصدرت قرارًا بإدراج العديد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وتقدم عدد كبير من المحامين بالطعن على الأحكام الصادرة وصدر حكم اليوم بقبول الطعن وإعادة النظر مرة أخرى أمام محكمة الجنايات.

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