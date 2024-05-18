حملات تموينية لضبط الأسواق والأسعار بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، تنفيذ الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والفينو والسياحي ، والمحال التجارية ، بمشاركة مفتشي الرقابة التموينية ، ومباحث التموين .

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على ضرورة التواجد الميداني لضبط الأسواق والأسعار، مؤكدًا، أهمية استمرار ضخ السلع بالأسواق والمجمعات الإستهلاكية ، ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تتراوح بين 25% و30%، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في إطار مبادرة تخفيض الأسعار، بإشراف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وأكد المحافظ ، على تكثيف الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسعار، ومتابعة السلع الغذائية الإستراتيجية بشكل دوري ، ففي مركز ومدينة بني مزار شمال المنيا ، أكد هشام فايز، رئيس المركز، استمرار العمل بمنافذ بيع السلع بأسعار مخفضة ، لتلبية احتياجات المواطنين ، ومواصلة سير العمل بالمنافذ ، خلال الفترات الصباحية والمسائية في المدينة والقرى.

وفي مركز ومدينة مطاي شمال المنيا ، تابع المهندس حامد فخري ، رئيس المركز ، خلال جولاته توافر السلع في الأسواق وطرحها للجمهور ، ضمن مبادرة “خفض الأسعار” ، وأكد أن منافذ بيع المواد الغذائية ، بالتعاون مع إدارة تموين المركز مستمرة ، في توزيع المنتجات الغذائية المدعمة ، بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%.

ونفذت الوحدات المحلية لمركزي ديرمواس ومطاي ، حملات تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية ، والأسواق ، والمحلات التجارية ، بالتنسيق مع إدارة التموين ومباحث التموين، لضبط المخالفات ، والتأكد من تطبيق منظومة الخبز والالتزام بالقرارات التموينية ، وأسفرت الحملات عن تحرير 39 محضراً تموينياً ، منها 26 محضراً بمركز ديرمواس جنوب المنيا، شملت (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم النظافة، عدم وجود شهادة صحية، تجميع مواد بترولية، وعدم مزاولة النشاط) ، كما تم تحرير 13 محضراً بمركز مطاي ، تضمنت مخالفات ، (عدم وجود شهادة صحية، البيع بأزيد من السعر المقرر، بيع منتجات منتهية الصلاحية، وذبح خارج المجازر).