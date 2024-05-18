وفود سياحية أوروبية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

تستقبل المناطق الأثرية وبشكل مستمر على مدار اليوم ، بمحافظة المنيا ، وفودا سياحية لدول أوربية وأسيوية وأفريقية ، وذلك لزيارة آثار محافظة المنيا ، والتي تشمل المنطقة الأثرية بجبل الطير شرق النيل بسمالوط شمال محافظة المنيا ، والخاصة برحلة العائلة المقدسة للسيد المسيح والسيدة العذراء، وكذلك آثار تونة الجبل، وبني حسن الشروق، وتل العمارنة، وآثار البهنسا ببني مزار شمال المنيا ، والتي تحتوي على مقابر صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبئر عيسى عليه السلام، وشجرة السيدة العذراء، والسبع بنات، حيث يجيىء ترتيب المنيا سياحيا، في المرتبة الثالثة بعد آثار الجيزة والأقصر، وسط تسهيلات غير مسبوقة من حيث التأمين الأمني ، والخدمات الفندقية ، والتنقلات الداخلية طوال الرحلة .

وأكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة المصرية تسعى جاهدةً لتنشيط قطاع السياحة، نظراً لأهميته الكبيرة في دعم الإقتصاد القومي، بإعتباره من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الإقتصادي ، وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، لافتاً إلى أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الخطوات لتنمية السياحة، من خلال تنفيذ وتطوير العديد من المشروعات القومية الكبرى ، لإستعادة مكانة مصر السياحية، واجتذاب أكبر قدر من السائحين بما يحقق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

أضاف محافظ المنيا، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا ، تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم ، حيث استقبلت المناطق الأثرية وفداً سياحياً أوروبياً ، من دولتي ، (ألمانيا ـ إنجلترا ) ، وضم برنامج زيارة الوفد مناطق آثار بنى حسن ، وتل العمارنة ، موجهاً المحافظ الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

ومن الجدير بالذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن ، والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية ، وتقع على بعد 15 كيلومتر شمال شرق مدينة ديرمواس جنوب المنيا ، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلومتر جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط شمال المنيا ، والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلومتر من مركز بني مزار ، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.