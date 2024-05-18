مضاد تؤوِه.. اسئلة أثارت حيرة طلاب الإعدادية ببني سويف

أنطلقت اليوم السبت، متحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، وأدى ما يزيد عن 58 ألف طالبا وطالبة الإمتحان في مادة اللغة العربية في 315 لجنة، على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وتضمن إمتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، بعض الاسئلة التي حّيرت الطلاب والطالبات نظرًا لغموضها ـ حسب قولهم ـ منها السؤال السادس: مضاد "تؤوِه" (تحضنه ـ تقربه ـ تضمه ـ تطرده) بنفس السؤال: مضاد "أوبة" (ذهاب ـ عودة ـ تخلف ـ تقدم).

ونشرت اسماء صبره، نموذج غير رسمي لإجابات جميع اسئلة إمتحان اللغة العربية بمحافظة بني سويف، وتضمن النموذج الاجابة على السؤالين اللذان حيرا الطلاب والطالبات، حيث جاء إجابة سؤال مضاد "تؤوِه" هي (تطرده) ومضاد "أوبة" هي (ذهاب).

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، بدء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024، والتي أنطلقت، اليوم السبت 18 مايو الحالي، وتختتم الخميس 23 من نفس الشهر.

وأكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن إمتحانات الإعدادية يؤديها أكثر من 58 ألف و400 طالبًا وطالبة الامتحان من خلال 315 لجنة على مستوى المحافظة، موزعين على القطاعين قطاع (أ) ويشمل 162 لجنة بإجمالي 28660 طالبا وطالبة وقطاع (ب) ويشمل 153 لجنة بإجمالي 29773 طالبا وطالبة.

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