باحثة: مصر تؤكد دائمًا على ضرورة عدم الوصول لحافة الهاوية (فيديو)

أكدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة المصرية على مدار اتصالاتها الخارجية سواء قبل القمة العربية التي انعقدت في البحرين أو بعدها، باستمرار وزير الخارجية بالعمل مع المؤسسات الدولية للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، باعتباره أولوية أولى للقضية الفلسطينية، لوقف نزييف الدماء لدى المدنيين الفلسطينيين، بجانب أن الدولة المصرية تعمل لإيجاد حل جذري للأزمة الحالية من خلال التأكيد على مبدأ حل الدولتين.

مصر أكدت على ضرورة عدم الوصول إلى حافة الهاوية

وأوضحت «رحمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية من خلال مشاركتها في القمة العربية أكدت على ضرورة عدم الوصول إلى حافة الهاوية وهو الأمر الذي تم تأكيده من خلال كلمة أمام محكمة العدل الدولية، مشددة على أن وهو الأمر الذي حاولت دولة الاحتلال التنصل من مسئوليتها أمام المحكمة وإسقاط المسئولية على حماس، وهو أمر مخالف للحقيقة، مؤكدة أن السيناريو الإسرائيلي أنكشف أمام العالم أجمع، وهو ما ظهر في بيان 13 وزير خارجية بالتحذير وضرورة وقف الأعمال العدائية والتحذير من اجتياح رفح الفلسطينية.

الجانب الإسرائيلي مستمر في سياسته

وشددت على أن الجانب الإسرائيلي مستمر في سياسته والتأكيد على الدخول في عملية استكمال اجتياح رفح، وهو الأمر الذي من وجه نظر إسرائيل يحقق أعماله، مؤكدة أن العمليات العسكرية لم تحقق أي أهداف لدولة الاحتلال على أرض الواقع، موضحة أن هناك ضربات متبادلة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية في عدد من محاور القتال، كما أن هناك تهديد لأمن إسرائيل بشكل كبير من خلال بعض الفصائل العراقية وحزب الله من استهداف مقار عسكرية إسرائيلية في العمق الإسرائيلي.

وتابع: «العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل لم تأتي بثمارها ولم تحقق الأهداف التي أعنلتها السلطات الإسرائيلي وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ البداية».

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

وحسب وكالة سبوتنيك، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب قرر بالإجماع استمرار العملية العسكرية في رفح للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

