لأول مرة في تاريخه.. مؤشر داو جونز الأميركي فوق 40 ألف نقطة

تباين أداء الأسهم الأميركية عند الإغلاق، في جلسة يوم الجمعة، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد موجة صعود استمرت أسابيع دعمتها بيانات عززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد تقليص الخسائر وانخفض المؤشر ناسداك، لكن كلا منهما سجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي. وارتفع المؤشر داو جونز ليسجل خامس مكسب أسبوعي على التوالي.

ووفقا لبيانات السوق، فقد أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بنسبة 0.12 بالمئة إلى 5303.27 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.07 بالمئة إلى 16685.97 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.34 بالمئة إلى 40003.88 نقطة، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها مستوى 40 ألف نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.54 بالمئة، والمؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2.11 بالمئة، والمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.24 بالمئة.

وكانت وول ستريت تلقت الأسبوع الماضي دفعة إيجابية من تقرير التضخم الأميركي لشهر أبريل والذي أظهر تباطؤ ضغوط الأسعار الأساسية في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر، ما عزز الآمال في تمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي. وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى تزايد الثقة في حدوث تخفيضين للفائدة بنهاية 2024.

كيف تبدأ التداول على مؤشر داو جونز (US30)؟

يتوفر التداول على مؤشر داو جونز على منصتنا xStation للتداول حيث يمكنك بدء تداول أكبر المؤشرات الأمريكية جميعها عن طريق الدخول في معاملات عقود الفروقات (CFD) من خلال الأداة US30 واستخدام الرافعة المالية. يمكنك الاستفادة من تقلبات السوق وفتح المراكز أثناء تحركات الأسعار السريعة للغاية من خلال تداول مؤشرات داو جونز. الرافعة المالية هي أداة محفوفة بالمخاطر، لكنها بالطبع يمكن أن تضاعف أرباح المتداول اليومي. يستهدف التداول على داو جونز (US30) المتداولين النشطين الذين ليس لديهم مشكلة مع تقلبات المحفظة الناتجة عن الرافعة المالية.

بفضل الرافعة المالية بنسبة 1:20، ستحتاج فقط إلى هامش بمقدار 5٪ لفتح مركز. باستخدام 1000 دولار أمريكي سوف تفتح مركزًا بقيمة 20000 دولار أمريكي. بسبب أدوات العقود مقابل الفروقات ذات الرافعة المالية، يمكن أن يكون مستوى المخاطرة للمركز مرتفعًا، ونتيجة لذلك من المتوقع أيضًا أن تكون الخسارة المحتملة أعلى. يتيح تداول داو جونز (US30) للمتداولين فرصة فتح صفقات بيع وشراء. تمنح المراكز القصيرة (البيع) للمتداولين الفرصة لتحقيق أرباح عندما تنخفض أسعار السوق.

الرسوم الوحيدة التي تتحملها لمثل هذا التداول هي السبريد (الفرق بين سعر الشراء ASK وسعر البيع BID) ونقاط المبادلة. تكلفة السبريد صغيرة جدًا ويكلف سنتات وفق حجم مركزك. نقاط المبادلة هي التكاليف التي يتكبدها الوسيط لتمويل المراكز ذات الرافعة المالية؛ يتم تحميل رسوم المقايضة يوميًا على المركز المفتوح على أداة داو جونز.

من خلال تداول عقود داو جونز، يمكنك الاستفادة من التقلبات وفتح المراكز حتى أثناء تحركات الأسعار السريعة للغاية. الرافعة المالية هي أداة عالية المخاطر وقد تسبب خسائر، ولكنها يمكن أن تضاعف أرباح المتداول اليومي أيضًا.

يعتبر تداول مؤشر داو جونز بمثابة مضاربة، ومن وجهة نظر المتداولين النشطين، فقط تقلبات الأسعار هي التي تهم هذه الأداة. هذا النوع من العقود هو اتفاقية مالية تقوم بدفع الفرق في سعر التسوية بين المعاملة المفتوحة والمغلقة دون أي تسليم مادي للأداة المتداولة.

يتيح لك التداول عبر الإنترنت بدء التداول على الداو جونز دون مغادرة المنزل، بدون عمولات وبفروق أسعار منخفضة. أيضًا نظرًا لارتفاع السيولة في سوق داو جونز (US30)، يمكنك إغلاق مركزك بنقرة واحدة بالفأرة في أي وقت عندما يكون السوق مفتوحًا. هذا هو السبب وراء ازدياد شعبية تداول عقود US30 عبر الإنترنت.

الاستثمار في أسهم داو جونز

إن التداول على المؤشرات باستخدام الرافعة المالية ينطوي على مخاطر عالية بالطبع، ولكن القيام بالصفقات الجيدة يمكن أن يوفر عوائد عالية جدًا على هذا الاستثمار. بالنسبة للمستثمرين الذين ليسوا نشطين للغاية ويفضلون الاستثمار السلبي فقط في مؤشر داو جونز، فإننا نقدم أيضًا صناديق الاستثمار المتداولة التي تعرض مؤشر داو جونز الصناعي الأمريكي مثل: صناديق المؤشرات المتداولة المتراكمة iShares Dow Jones Industrial UCITS CIND.UK وCNDX.UK، أو صناديق مؤشرات التداول باستخدام عقود الفروقات على SPDR Dow Jones Industrial Trust (DIA.US) والتي تتتبع أسعار مؤشر داو جونز وتستهدف المستثمرين الأكثر عرضة للمخاطرة. يمكنك قراءة المزيد حول الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة هنا <رابط للمقال حول كيفية بدء الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة.

كما نقدم أيضًا أسهمًا لجميع الشركات الثلاثين المدرجة على داو جونز بما في ذلك UnitedHealth Group NH.US وGoldman Sachs GS.US، وHome Depot HD.US وMcDonald's MCD.US وChevron CVX.US وCaterpillar CAT.US وBoeing BA.US وأكثر من ذلك بكثير.

سعر مؤشر داو جونز (US30)

لا يعتبر مؤشر داو جونز (US30) أداة متقلبة للغاية، ولكن لا يزال السعر يتحرك عندما يكون السوق مفتوحًا. كما يعتبر تتبع عرض أسعار US30 أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين وذلك بسبب الرافعة المالية على العقود مقابل الفروقات. في xStation، نقوم بتقديم أسعارًا في الوقت الفعلي للعقود الآجلة للداو جونز وذلك من خلال تقديم عقود الفروقات للأداة US30