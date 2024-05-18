الإحصاء: 24.5 % انخفاضا في عدد وفيات حوادث الطرق عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 18 مايو 2024 نشرةً سنويةً توضح نتائج حوادث السيارات والقطارات لعام 2023، وشهد هذا العام انخفاضًا ملحوظًا في كل من عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، بينما شهدت حوادث القطارات انخفاضًا هائلًا في عدد الحوادث.

نتائج حوادث السيارات:

أولا: المصابين

بلغ عدد إصابات حوادث الطرق 71016 إصابة عام 2023 مقابل 55991 عام 2022 بنسبة ارتفاع 27%، وأعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية حيث بلغ 14192 إصابة وأقل عدد إصابات في محافظة الاسماعلية حيث بلغ 170 إصابة عام 2023.

يعد شهر أكتوبر أعلي شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 6723 إصابة بينما شهر فبراير هو أقل الشهور حيث بلغ 4690 إصابة عام 2023، وبـــلغ عـدد إصـابات الــذكور 57198 مصابا عــــام 2023 بينما بلغ عـدد إصابات الإناث 13531 عـــام 2023 .

بالنسبة لفئات السـن جاء أعلي عدد مصابين في الفئـــة العمريـــة (-15) بعدد 21151 مصاب ويليه فئة (-25) بعدد 12654 مصابا، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بعدد 2127 مصاب عام 2023 .

جاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) فى المرتبة الأولى بـ 22454 يليها (مشاه) 17553 مصابا عام 2023.

وبلغ معـدل (مصاب /100 ألـف نـسـمة) 67.5 مصاب عام 2023 مقابل 54.0 مصاب عام 2022 بنــسبة ارتفاع 25%.

ثانيا: المتوفيين

وبلغ عدد متوفـين حوادث الطرق 5861 متوفيا عام 2023 مقابـل 7762 عام 2022 بنسبة انخفاض 24.5%، وأعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات في محافظة القاهرة حيث بلغ 718 متوفي وأقل عدد وفيات في محافظة شمال سيناء حيث بلغ 18 متوفي عام 2023.

يعد شهري يناير وابريل أعلي شهور السنة من حيث وفيات حوادث الطرق حيث بلغا 540 متوفي بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور حيث بلغ 431 متوفي عام 2023.

بلغ عدد وفيات الذكور 4902 متوفي بينما بلغ عدد وفيات الإناث 959 متوفيا عام 2023، وبالنسبة لفئات السن جاء أعلي عدد متوفين في الفئـــة العمريــة (-15) بـ 1409 متوفيا ويليه فئـة (-35) بـ 891 متوفيا، بينما أقل عدد كان فئة (أقل من 5 سنوات) بـ 291 متوفيا عام 2023 .

جاءت متوفين حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (المار بالطريق) في المرتبة الأولى بـ 2199 يليها (السائق) بـ 1442 متوفيا عام 2023، وبلغ معـدل القسـوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 8.3 متوفي عــام 2023 مقابل 13.9 متوفي عام 2022 بنسبة انخفاض 40.3%، وبلغ معدل ( متوفي / 100 ألف نسمة) 5.6 متــوفي عــام 2023 مقابل 7.5 متــوفي عــام 2022بنسبة انخفاض 25.3%.

نتائج حوادث القطارات:

بـلــغ عــدد حــوادث القــطارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) 181حـادثة عـــام 2023 مــقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%.

وبـــلغ أعلى عدد حوادث قطــارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) علي مستــوى المناطق في منـطقة (الوسطى) بـ45 حادثة، و اقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلـغ 20 حادثة .

بلغ عدد المتوفــين في حوادث القطارات(مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) 53 متوفيا عام 2023 بينما بلغ عدد المصابين51 مصابا عام 2023، وبـــلغ عدد المتوفــــين في حوادث القطـــــارات (حوادث الأشخاص) 636 متوفيا عام2023 بينما بلغ عدد المصابين 398 مصابا عام 2023.

بـــلغ عدد المتوفـين في حوادث القطـارات (حوادث العاملين بالهيئة) 5 متوفين عام 2023 بينما بلغ عدد المصابين 237 مصابا عام 2023، وبلـغ مـعدل حـوادث القطارات عام 2023 بالنسبة للـعـدد التقديري للسكان في منتصف الـعام 0.02(حـادثة /10000نسمة)، بـيـنما بلـغ معـدل الحـوادث بالنسبة لـعدد ركاب القطارات 0.7(حـادثة/ مـليون راكـب) .

وبــلغ معدل قســوة حـــوادث القطـــارات 103.9 (متوفي / 100 مصــاب) عام 2023 بينما كـان 120.4 (متوفي / 100 مصاب) متوفى عام 2022 .

