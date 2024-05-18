سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري صباح اليوم السبت

شهد سعر الريال السعودي بمستهل تعاملات اليوم السبت امام الجنية المصري، استقرارًا، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى نحو 12.49 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع، وسجل في البنك المركزى المصرى نحو 12.48 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، وجاء سعره على النحو الاتي:

سعر الريال السعودي اليوم السبت

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.48 جنيه للشراء.

12.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.49 جنيه للشراء.

12.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.49 جنيه للشراء.

12.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.47 جنيه للشراء.

12.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.43 جنيه للشراء

12.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.66 جنيه للشراء.

12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.47 جنيه للشراء.

12.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.44 جنيه للشراء.

12.52 جنيه للبيع.

ويتجه الدولار الجمعة لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل اليورو في شهرين ونصف بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ كل من التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وصعد اليورو 0.9 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع مخترقا مستوى المقاومة حول 1.0855 دولار وتم تداوله عند مستوى مرتفع بلغ 1.0895 دولار في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

ووصل في أحدث التداولات إلى 1.0861 دولار. وجاءت أرقام التضخم السنوية في الولايات المتحدة لشهر أبريل متوافقة مع التوقعات، لكن كونها جاءت أقل من الشهر السابق عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، وهو ما قاد لارتفاع الأسهم والسندات وضغط على الدولار. وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وزاد الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له هذا العام.

وبلغ الدولار الأسترالي مستوى 0.6675 دولار.

واستقر الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات عند 0.6120 دولار ويترقب المتداولون اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل والذي من المتوقع أن يبقي خلاله على الفائدة الرسمية عند 5.5 بالمئة.