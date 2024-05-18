الرئيس الرواندي يتقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية يوليو المُقبل

تقدم الرئيس الرواندي، بول كاجامي بملف ترشحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية والتشريعية مرشحا عن حزب الجبهة الوطنية الرواندية (الحزب الحاكم) لخوض الاقتراع الرئاسي المزمع إجراؤه يومي 14 و15 يوليو المُقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الرواندية الرسمية، اليوم السبت، أن الرئيس كاجامي توجه للتقدم بملف ترشحه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يوم أمس الجمعة، ورافقته قرينته، جانيت كاجامي، نائبة رئيس حزب الجبهة الوطنية الرواندية، والأمين العام للجبهة الوطنية الرواندية، ومفوضي الجبهة الوطنية الرواندية.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات بدأت في تلقي ملفات المرشحين المحتملين للرئاسة في الفترة من 17 مايو الجاري إلى 30 من الشهر نفسه.

وكان حزب الجبهة الوطنية الرواندية (الحزب الحاكم) قد اختار، في 9 مارس الماضي، الرئيس بول كاجامي مرشحا عن الحزب في انتخابات يوليو الرئاسية؛ ما يمهد الطريق أمام كاجامي لنيل فترة رئاسية رابعة في حكم رواندا.

وأوضحت وكالة الأنباء الرواندية أن معظم الأحزاب السياسية الأخرى في رواندا والمنضوية ضمن "المنتدى الوطني للأحزاب السياسية"؛ أعلنت تأييدها لترشح كاجامي.

وانتخب الرئيس كاجامي، 66 عاما، لأول مرة في عام 2000 كرئيس مؤقت لرواندا ليحل محل الرئيس المستقيل، باستور بيزيمونجو، ثم فاز بانتخابات الرئاسة أعوام 2003 و2010 و2017 بأكثر من 90 في المائة من أصوات الناخبين.

يُذكر أن من بين الشخصيات التي أعلنت بالفعل نيتها الترشح لخوض انتخابات يوليو الرئاسية في رواندا، النائب فرانك هابينيزا، مؤسس حزب الخضر الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الوحيد المصرح به في البلاد.