مفاجأة بأسعار العملات اليوم السبت في البنوك وماكينات الصرف الألي

أسعار العملات العربية والأجنبية.. شهدت سعر صرف العملات العربية والأجنبية، خلال مستهل تعاملات اليوم السبت بماكينات الصرف الألي وبعض البنوك المصرية، استقرارًا، نظرا أن اليوم هو ثاني أيام الاجازة الاسبوعية للبنوك والقطاع المصرفي المصري.

أسعار العملات العربية الرسمية في البنك المركزي

جاء ذلك في إطار قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، وسجل سعر صرف العملة الخضراء استقرارًا ملحوظًا ليسجل 46.80.جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

وفي هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار العملات العربية والاوروبية خلال تعاملات اليوم السبت، كخدمة سعرية يقدمها قسم الاقتصاد بالوفد بصورة لحظية، للوقوف على آخر المستجدات، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم السبت

سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت

شهد متوسط سعر صرف العملة الخضراء استقرار ملحوظ ليسجل 46.80 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترليني اليوم السبت

سجلت متوسط أسعار صرف الجنيه الإسترليني58.99 جنيه للشراء و59.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت

سجلت أسعار اليورو50.65 للشراء و50.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت

سجل سعر صرف الريال السعودي12.47جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتي اليوم السبت

بلغ صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه 152.23 جنيه للشراء و152.72 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي 12.74 جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

الدولار الكندي اليوم السبت

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.23 جنيه للشراء و34.33 جنيه للبيع.

الكرون السويدي اليوم السبت

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.31 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري اليوم السبت

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 51.55 جنيه للشراء و51.72 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني اليوم السبت

وصل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه إلي 29.91 جنيه للشراء و30 جنيه للبيع

اليوان الصيني اليوم السبت

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.46 جنيه للشراء و6.48 جنيه للبيع

الدينار البحريني اليوم السبت

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه إلي 124.12 جنيه للشراء و124.488 جنيه للبيع

الريال القطري اليوم السبت

وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.83 جنيه للشراء و12.87 جنيه للبيع

الدينار الأردني اليوم السبت

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 65.91 جنيه للشراء و66.28 جنيه للبيع.