طرح استثماري لمشروع متكامل جديد بمركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبمرافقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الاولمبية المصرية والعديد من نواب مجلسي النواب والشيوخ والعديد من الشخصيات العامة المشروع المتكامل الأول للطرح الاستثماري الجديد بمركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول.



ويشمل المشروع والذي أقيم علي مساحة" ١٢ " ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية شاملة الانشاء بلغت "258 " مليون جنيه وحق انتفاع 15 سنة لمركز التنمية الشبابية بقيمة 250 مليون جنيه الأمر الذى يعطى الفرصة لعوائد يتم استغلالها في تطوير الأنشطة والمنشآت بالمركز.

وتشتمل اعمال الطرح على "حمام سباحة أولمبي – ثلاث ملاعب تنس "بادل "– ثلاث ملاعب خماسية نجيل صناعي – صالةللالعاب البدنية "جيم" - ثلاث قاعات متعددة الأغراض مكيفة – قاعة مفتوحة – منطقة تصوير – منطقة مطاعم – منطقة للأطفال "كيدز ايريا" – المبنى الإداري والاستقبال).

واشار الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الي ان مركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول والذي تم إنشاؤه يعد إضافة مميزة وقوية للمنشأت الرياضية والشبابية في مصر والتي تساهم بشكل فعال في اكتشاف الموهوبين رياضيًا في مختلف الألعاب الرياضية، مضيفا أننا نعمل علي تحويل مراكز الشباب الي مراكز للخدمات المجتمعية المتكاملة.

واضاف أن البنية الرياضية المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تطورت بشكل كبير وملموس أدى الى تنظيم مصر للعديد من البطولات على المستوي الدولى والقاري.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه قائلا: إننا بالوزارة حريصون علي ان نضع نصب أعيننا علي التوسع في مشروعات الطرح الاستثماري بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية والإجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية والتي تسهم بشكل مباشر في تعزيز وزيادة الموارد الذاتية والمالية لتلك المنشآت وهو ما سيتم جني ثماره علي الزمن القريب دون تحمل الدولة لأي أعباء مالية ولكنه ايضاً يسهم بشكل كبير في زيادة الموارد المالية لها.

ومن جانبه وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بالشكر علي الفكر الاستثماري الجديد للمنشات الرياضية والشبابية والتي تقوم وزارة الشباب والرياضة بتطويرها بمختلف محافظات الجمهورية بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



