"العلم والمعرفة عند المصرى القديم" معرض مؤقت بمتحف تل بسطا في الشرقية

احتفاءً باليوم العالمى للمتاحف..

يفتح متحف تل بسطا أبوابه اليوم السبت مجاناً للزائرين من المصريين للمشاركة في الجولات الإرشادية للتعرف على مقتنيات المتحف الأثرية ومشاهدة المعرض المؤقت بالإضافة لحضور العديد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المتحف احتفاءً باليوم العالمى للمتاحف والذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية المتاحف في تطوير وتنمية السياحة، وحفظ التراث الحضاري والتاريخي والثقافي، والمساهمة في تعميم الثقافة ونشر المعرفة وتنشيط الحركة الفنية والعلمية في المجتمع، وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى الفرد والمجتمع، لقدرتها على تنمية حرية التفكير ودقة الملاحظة عند الزائرين، وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء المجتمع، كما أنها تعبر عن الهوية الوطنية الخاصة بالدول وتراثها .

وفى سياق متصل أوضح إبراهيم على حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمتاحف والذى يوافق 18مايو من كل عام ، ينظم قسم المعارض المؤقتة بالمتحف معرض مؤقت بعنوان (العلم والمعرفة عند المصرى القديم ) يعرض فيه" تمثالين للمعبود جحوتي على هيئة القرد - لوحة كتابة من الرخام عليها كتابات بالهيروغليفي بالغائر - مُستنسخ لهيئة الكاتب المصري" وذلك في الفترة من 18مايو حتى نهاية شهر مايو الجارى، فضلاً عن قيام أقسام " البحث العلمى ، والباحثين والدارسين ، والتعليمى" بالمتحف بتنظيم مجموعة من المحاضرات العلميه والورش الفنيه خلال شهر مايو تتضمن " المعبود جحوتي وأدوات الكتابة عند المصري القديم - قواعد البحث العلمي -منحوتات من الحضارة المصرية القديمة- المسرجة ) .

كما يستقبل متحف تل بسطا ، طلبة مدرسة شيبة للتربية الفكرية لقضاء يوم ترفيهى بالمتحف يتضمن (عرض فيلم تسجيلى - تلوين على الوجه – كتابة أسمائهم باللغة المصرية القديمة ) وذلك يوم 19 مايو الجارى بالتنسيق مع لجنة ذوى الهمم بالديوان العام وذلك على هامش الإحتفال باليوم العالمى للمتاحف .

وأضاف مدير متحف تل بسطا إن المتحف يستقبل الزوار وراغبى حضور الإحتفال اليوم مجاناً، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على أهمية المتاحف للمساهمة في حماية التراث والمقتنيات القديمة من التلف كما تساهم في إثراء الجانب المعرفي والحضاري لدى الشعوب من خلال التعرف على تاريخها، فضلاً عن مساهمة المتاحف في الحفاظ على المعلومات التاريخية لتكون باقية الأثر وراسخة في الذهن بالرؤية الفعلية لهذه الآثار، فتنمى روح الإنتماء الإجتماعى تجاه الوطن وتحافظ على الهوية الوطنية بتجسيد الوقائع التاريخية، مشيداً بدور متحف تل بسطا بالزقازيق في تنظيم الندوات وورش العمل والمعارض المؤقتة وإستضافة الفعاليات التي من شأنها ترسيخ الهوية المصرية والفخر بتراث الأجداد.

وأعلن متحف تل بسطا عن تنظيم احتفالية غداً، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 6 أعوام على افتتاحه، والذي يوافق 3 مارس من كل عام، تتضمن الإحتفالية تنظيم معرضين مؤقتين، وعدد من الأنشطة التعليمية والفنية ومجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية على مدار الأسبوع الأول والثاني من شهر مارس.

وفى سياق متصل أوضح إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ٦ أعوام على افتتاح متحف تل بسطا، والذي يوافق يوم ٣مارس من كل عام، ينظم قسم المعارض المؤقتة بالمتحف معرضين مؤقتين يستمران حتى نهاية شهر ابريل القادم.

الأول معرض أثري بعنوان ( كنوز متحف تل بسطا ) ويضم مجموعة من روائع المتحف من نتاج حفائر مدن وأقاليم محافظة الشرقية عبارة عن (مجموعة من الأواني الكانوبية لحفظ أحشاء المتوفي – قناع من الكارتوناج - مجموعة من لوحات الأفراد في مصر القديمة - مسند رأس من المرمر)، و المعرض الثاني بعنوان ( لمسات فنية) ويضم مجموعة من نتاج الورش التعليمية والفنية التي قامت بها أقسام المتحف خلال عام ٢٠٢٣ .

وسيتضمن الإحتفال تقديم مشهد تمثيلي بعنوان "طقسه إطلاق البخور" يحاكي المصريين القدماء فضلاً عن قيام قسم البحث العلمى بالمتحف بتنظيم مجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية على مدار الأسبوع الأول والثاني من شهر مارس على هامش الإحتفال بذكرى مرور ٦ أعوام على افتتاح المعرض.

وأضاف مدير متحف تل بسطا، أن المتحف يستقبل الزوار وراغبى حضور الإحتفال غداً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً ، والدخول بحجز تذكرة قيمتها للمصريين (خمسة جنيهات للطلبة - عشرة جنيهات للكبار).

جدير بالذكر أن متحف تل بسطا تم إفتتاحه عام 2018 على مساحة 2000 متر، وهو عبارة عن جزأين، الجزء الأول من المتحف هو عبارة عن مبني يضم ١٤ فاترينة وعدداً من القطع الأثرية ٥٩٩ معروض و١٢٦١ مخزون وهى نتاج حفائر محافظة الشرقية وبالأخص المنطقة الأثرية بتل بسطا والجزء الثانى هو متحف مفتوح وهي حديقة متحفية مكشوفة، مزودة بخدمات، كافتيريا لخدمة الزائرين، بازارات، قاعة تهيئة مرئية، موقف انتظار سيارات وأتوبيسات، دورات مياه للزوار.