فيرستابين: سيارة ريد بول كانت خارج النسق في التجارب الأولى بأيمولا

أكد الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم لسباقات الفورميلا وان وسائق فريق ريد بول ان سيارته كانت خارج النسق تماما خلال التجارب الحرة عصر الجمعة على حلبة ايمولا وتسببت في مشاكل كثيرة خلال التجارب.

وكان ماكس فيرستابين قد واجه صعوبات كثيرة للغاية في الجزء الثاني من حلبة ايمولا خلال التجارب الحرة عصر الجمعة رغم وصوله الى نتائج جيدة خلال الثلث الأول والثلث الثالث لحلبة ايمولا وهو ما القى بالكثير من التساؤلات حول بطل العالم .

وكان بطل العالم في الثلاث سنوات الأخيرة ماكس فيرستابين قد احتل المركز الخامس في التجارب الحرة الاولى ثم تراجع إلى المركز السابع في التجارب الحرة الثانية فيما احتل سيرجيو بيريز سائق ريد بول المركزين الرابع والسادس على الترتيب .

وقال فيرستابين في تصريحات صحفية : يوم صعب . يوم آخر صعب حيث كان من العروبة إيجاد التوازن بين السيارة بعد التعديلات الكثيرة التي طرأت عليها . لم أكن ابدا مرتاحا خلال قيادة السيارة .

وأضاف فيرستابين : الموضوع باختصار ان السيارة كانت بطيئة للغاية . من السهل للغاية خسارة السيارة لكننا لم نفعل ذلك . كنا سيئين وعلينا تعديل الكثير من الأمور في السيارة قبل التجارب التأهيلية مساء السبت .

وقال بطل العالم في السنوات الثلاث الأخيرة: ينتظرنا عمل كبير لاعادة سياراتنا إلى الوجهة خاصة على مستوى السرعة الكبيرة في المنحنيات .

وعند سؤاله حول ثقته في إمكانية تعديل السيارة قبل التجارب التأهيلية قال ماكس فيرستابين : ما اعتقده اننا لا يمكن أن نكون أسوأ مما كنا عليه عصر الجمعة و هو كان يوم سيىء لنا جميعا و سنتجاوزه سريعا .

وعن واقعة احتكاكه مع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس قال فيرستابين : لقد حدث الأمر وهي ليست المرة الأولى ان يغلق هاميلتون على الطريق . نعم حدثت قبل هذه المرة لكن ليس هذا هو الأمر الهام فعلينا ان نعالج اخطاء اليوم .