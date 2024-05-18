اليوم.. قطع مياه الشرب عن قرى 4 مراكز في الفيوم

لمدة 6 ساعات..

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في بيان اعلامي لها اليوم السبت أنه نظراً لاعمال الصيانه لازمة لمحولات الكهرباء لمحطة العزب الجديده المرحله الاولي ، مما يستلزم قطع المياه لمدة ٦ ساعات لنهو الاعمال اعتبارا من الساعة ١١ مساءًا غد السبت وحتي الساعة ٥ صباحاً يوم الاحد .

اكد بيان الشركة ان المناطق المتأثرة هى مدينة الفيوم جميع أنحاء المدينة ومركز الفيوم ما عدا دسيا - المناشي - بني صالح - زاوية الكرادسة – وتوابعهم ,و مركز ومدينة اطسا المركز والمدينه ما عدا تطون - قصر الباسل - الغرف - الحجر – وتوابعهم ومن مركز ابشواي العجمين - طبهار - النصارية - السنجا – وتوابعهم ومركز سنورس مطرطارس - الكعابي - جرفس - ابو عيطة – وتوابعهم ومركز يوسف الصديق : النزلة - الحامولي - الشواشنة - وتوابعهم

طالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

اجتماع مع اللجنة النقابية

وفى وقت سابق قد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم إجتماع مع اشرف عبد الصمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وأعضاء اللجنة وبحضور اللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة لمناقشة وبحث مشاكل العاملين ومطالبهم .

وخلال الاجتماع أكد المهندس محمد النجار على أهمية الدور الذي يجب ان تلعبه اللجنة النقابية بالشركة في مناقشة مشاكل العاملين داخل الشركة ووضع الخطط والمقترحات لحل تلك المشكلات , لافتاً لأهمية تحقيق التواصل المطلوب مع إدارة الشركة والعاملين بها والتي من شأنها التقريب بين وجهات النظر وتحقيق المطالب المشروعة وتجنب الخلافات

وأوضح "النجار" انه لم يتوانى أو يدخر جهداً في تحقيق المطالب المشروعة لجميع العاملين بمختلف مواقع العمل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لرفع المستوى المادي وتحقيق مطالب العاملين بجميع مواقع العمل ومراعاة حقوقهم والاستماع لمطالبهم من خلال اللجنه النقابيه لتعزيز قيم الولاء والانتماء لجميع العاملين بالشركة لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم والازدهار للشركة والعاملين على حد سواء .وفي نهاية الإجتماع وافق على بدء الإجراءات ودراسة تنفيذ بعض المطالب الخاصة بالعاملين وذلك من خلال العرض على المستشار القانوني للشركة ومجلس الإدارة.