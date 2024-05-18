العناية الألاهية تنقذ طفل أصاب نفسه برش خرطوش بالمنشاه

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة طفل في الثالثة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصابًا برش خرطوش بالفخذين أصاب نفسه أثناء عبثه بسلاح ناري كان بحوزته حال تواجده رفقة شقيقه بمزرعة خاصة بوالدهما وجرى ضبط السلاح المستخدم والتحفظ عليه وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنشاه من مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة بوصول الطفل "ربيع . ع . ع . ع" 13 سنة طالب الى مصاباً برش خرطوش بالفخذين ومقيم دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب وشقيقه "عبد الرحمن . ع . ع . ع" 22 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفادا بأنه أثناء تواجدهما بمزرعة خاصة بوالدهما بذات الناحية وحال عبث المصاب بسلاح خرطوش كان بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابته ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية .

تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد المصاب وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر استقبل مستشفى دار السلام المركزي عجوز في بداية العقد السابع من العمر يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى الطابق الثالث أثناء قيامه بتركيب طبق الدش إحتل توازنه وسقط أرضا داخل منور منزله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حسن . ا . ح . م" 62 سنة بالمعاش جثة هامدة إدعاء سقوط من علو يقيم بدائرة المركز.





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال شقيق المتوفـى "محمود . ا . ح . م" 53 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بإعادة تركيب طبق الدش أعلي سطح منزله بالطابق الثالث إختل توازنه وسقط أرضاً داخل منور المنزل مما أدي لوفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصابة من سقوط من علو ولا توجد شبهة جنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .