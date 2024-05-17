إطلاق خط الرحلات البحرية السياحية السعودية «أرويا كروز»

من بينها مصر والأردن

أعلنت «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة فى تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) فى المملكة، عن الإطلاق التجارى لخط رحلاتها البحرية السياحية «أرويا كروز»، وفتح مجال الحجز الفورى لرحلات متنوعة عبر الموقع الإلكترونى الخاص بخط «أرويا كروز».

وتفخر «أرويا كروز» كأول خط عربى للرحلات البحرية السياحية، بأن تقود المجال بتجربتها العربية الأصيلة التى تقدم للضيوف فى البحر والبر على حد سواء، كما تبرز بتصميمها الفريد الذى يعكس الكرم العربى وحفاوة الضيافة السعودية، موفرة تجارب استثنائية تركز على الراحة والرفاهية لضيوفها.

وتعد « أرويا كروز» منتجعاً عائماً يمتد طوله إلى 335 مترًا ويحتوى على 1,678 كابينة، بما فى ذلك الكبائن المزودة بشرفات والمطلة على البحر، فضلاً عن الأجنحة والفلل الفاخرة.

وتتسع السفينة لأكثر من 3,362 راكباً، وتتميز بمفهوم ترفيهى متكامل يقدم للركاب أنشطة تناسب جميع الفئات العمرية، وتحتوى على 20 مرفقاً للترفيه موزعة على 18 سطحاً، توفر تجارب التسوق فى متاجر أرويا، والاستمتاع بالعروض فى «مسرح أرويا» الذى يتسع لـ 1,018 مقعدا ويستضيف عروضا ترفيهية من الأفلام إلى الفعاليات المخصصة للأطفال.

وتوفر منطقة «الأتريوم» بالسفينة فرصا للتواصل العائلى، من خلال نقاط التجمع والعروض المتنوعة، بينما تمتد منطقة الأطفال على مساحة 1٫858 مترا مربعا تضم منطقة ألعاب مائية مزودة بزلاقات مائية، كما يقدم «أرويا بلوسوم Blossom by AROYA» سبا، مجموعة شاملة أثناء الرحلة من خدمات الرفاهية لمن يبحثون عن الراحة والاسترخاء، تسهم فى تفعيل الحواس الخمس، حيث يضم السبا جناحا حراريا، وغرفة الثلج، وغرف الاسترخاء والعلاج، بالإضافة إلى عيادة تجميل، ومركز تجميل، وصالون حلاقة للرجال، ونادٍ رياضى.

وتحتوى «أرويا كروز» على خمسة مطاعم مجانية، و11 مطعماً متخصصاً، و12 مقهى وصالة، توفر أطعمة ومشروبات من مختلف أنحاء العالم، بما فيها المأكولات اللبنانية والإيطالية والآسيوية، ويبرز مطعم «إرث» كأول مطعم سعودى بحرى يقدم أطباقا متميزة مستلهمة من الثقافة السعودية الأصيلة.

كما توفر «أرويا كروز» تجارب حصرية لكبار الشخصيات، من أجنحة فسيحة ومتميزة، وصالات خارجية، وتجارب طعام استثنائية.

وأوضح رئيس «أرويا كروز»، الدكتور يورج رودولف، أن إطلاق خط الرحلات البحرية السياحية الخاص بكروز السعودية إلى الأسواق التجارية يمثل إنجازاً هاماً لـ«أرويا كروز» ولقطاع السياحة فى المملكة، مشيرًا إلى أنه أصبح بالإمكان الآن حجز الرحلات السياحية على الكروز، ضمن مهمتنا لتأسيس خط رحلات سياحية بحرية يقدم تجارب عربية أصيلة ومتميزة للضيوف، سواء فى البحر أو البر، بشكل تجارى ومستدام.

وستنطلق الرحلات السياحية فى البحر الأحمر خلال شهر ديسمبر 2024، وتضم مسار الرحلات زيارة جزيرة خاصة تابعة لشركة «كروز السعودية»، بالإضافة إلى الوجهات الرئيسية على طول البحر الأحمر فى كل من مصر والأردن، وتبدأ أسعار الكبائن من 558 ريالاً سعودياً للشخص الواحد لكل ليلة.