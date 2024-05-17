فرقة فيصل تقدم" غائب لا يعود "علي مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، فعاليات العرض المسرحي " غائب لا يعود" لفرقة بيت ثقافة فيصل المسرحية لثقافة السويس، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة العرض تأليف محمود القلينى، أشعار محمد التمساح، ألحان وتوزيع عصام سمير، ديكور محمد أبو عمرة، تنفيذ ملابس أحمد الحديدي، مدير الفرقة أحمد رضوان، إخراج محمود عثمان.

المسرحية تروى خيطا من الأحداث التي تدور حول البطل الاسطورى المتمثل في عنترة الذى عاد الي وطنه بعد غيابه وقد تغيرت ملامحه والتقي مع عشيرته الذين كانوا ينتظرونه في حلم الرجل الذى سوف يخلصهم من اوجاعهم وهمومهم، ولكن المؤلف هنا يمزح الحاضر مع الماضي ويرى عنترة ان الناس ايضا تغيروا من حيث ثقافاتهم ، وهواياتهم، ولغاتهم ، واصبحوا عالم اخر غير العالم الذى يعرفه عنترة ، واحس انه في وهم والناس شعروا بتغيير عنترة في مفارقات درامية وفانتازيا تحكى اختلاط الماضى بالحاضر ، حتى يعلن عنترة بالناس اجمع اننا نحن ما نحتاج الي التغيير من صفات ومبادئ وأخلاق ويتهم الناس بأنهم هم سبب ما هما فيه لانعدام القيم والاخلاق ولا ينصلح حالنا الا باصلاح أنفسنا في اطار كوميدى فانتازيا.

عرض " غائب لا يعود" ضمن شرائح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة تامر عبد المنعم ، ويقدمه فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، ضمن العروض المسرحية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله،وفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.