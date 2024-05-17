الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل.. أمريكا تعلن إدخال مساعدات لغزة عبر الرصيف البحري المؤقت

الرصيف البحري الأمريكي
الرصيف البحري الأمريكي

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية بدء  تسليم المساعدات الإنسانية لغزة عبر الرصيف المؤقت في شاطئ القطاع، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة الجزيرة.

ونشرت وزارة لدفاع الأمريكية “البنتاغون” صورا جوية لرصيف عائم تم إنشاؤه قبالة ساحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتُظهر الصور وصول المعدات اللوجستية إلى الموقع وربط الرصيف بالساحل.

وأكدت الولايات المتحدة أن المساعدات ستبدأ في التوافد إلى غزة عبر هذا الممر البحري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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البيت الأبيض: نتوقع إدخال مساعدات لغزة عبر الرصيف البحري خلال أيام

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الولايات المتحدة: تثبيت الرصيف البحري بغزة دون دخول قواتها إلى القطاع

وحتى الآن، لم تُرصد أي مؤشرات على وجود أي تهديدات من قبل حركة حماس لاستهداف الرصيف.

وأوضحت نائب المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن أي هجمات على الممر أو منطقة التجمع ستُعيق وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني.

وبدأت بالفعل شاحنات محملة بالمساعدات بالتوجه نحو شاطئ غزة عبر الرصيف المؤقت.

وحرصت القيادة المركزية الأمريكية على التأكيد على عدم وجود أي قوات أمريكية على الأرض في غزة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يُعد جهدًا دوليًا متعدد الجنسيات لتقديم المساعدات الإضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ويشمل سلعًا تبرعت بها العديد من الدول والمنظمات الإنسانية.

وتُعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان وصول المساعدات الأساسية للسكان.


 

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