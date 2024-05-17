مصرع صبي تحت عجلات سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

لقي صبي مجهول الهوية بالفيوم ، مصرعه تحت عجلات سيارة ملاكي أثناء عبوره طريق، سنورس - الفيوم عند مدخل “السبع نصب ”، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع صبي يبلغ من العمر 12 سنه أسفل عجلات سيارة ملاكي، بطريق الفيوم –سنورس. وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة سنورس إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور الصبي الطريق صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

واستدعت اجهزة الامن سيارة إسعاف، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة ، التي امرت بندب مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة،.

تم إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، و تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وامرت بسرعة إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الحادث والقبض عليه وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى وقت سابق أصيب 3 اشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق الفيوم – القاهرة ، بين بوابات تحصيل الرسوم، وتم نقلّ المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بطريق الفيوم- القاهرة ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة إنقلبت بين بوابات تحصيل الرسوم، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.