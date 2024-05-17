تواصل نيابة الجيزة، التحقيق في اتهام تاجر خردة بقتل زميله بسبب خلافات مالية بينهم، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بسبب قيام المتوفى بالاستيلاء منه على مبلغ مالى، وعند مطالبته باسترداد المبلغ حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

بسبب خلافات مالية ..اعترافات تاجر خردة بقتل زميله في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بدائرة المركز، باستقبالها جثة شخص مجهول وبها جروح طعنية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة عن تحديد هوية المتوفـى (تاجر خردة - مقيم بدائرة المركز) وأن وراء ارتكاب الواقعة (تاجر خردة آخر- مقيم بدائرة مركز شرطة أوسيم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إنقاذ طفل في بورسعيد من نفس مصير فتي شبرا الخيمة

كما أنقذت العناية الإلهية، طفلا بمحافظة بورسعيد،قبل ما يلقي مصير فتي شبرا الخيمة ، ولكن هذة المره علي يد والدة الطفل ، فتى شبرا الخيمة في محافظة القليوبية الذي عُثر على جثمانه في إبريل الماضي بإحدى الشقق السكنية المستأجرة، وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته.

وقد نجح رجال مديرية أمن بورسعيد في ضبط السيدة "هـ.ث.م.د" قبل تنفيذ جريمتها، حيث تبين من التحقيقات في القضية رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور أنها مطلقة ولديها طفلان هما: "محمد" 8 أعوام، وأخته 10 أعوام، وتواصلت مع شخص عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يقوم بشراء الأعضاء، وطلب منها تصوير طفلها عاريا تمامًا وإرسال فيديوهات وصور له، وأقنعها بإعطائه علاجا معينا لتجهيزه لسحب العينة.

وطلب منها إعطاءه جرعة مخدرة زائدة قبل تنفيذ الجريمة فحدث إعياء شديد للطفل استوجب نقله إلى مستشفى آل سليمان التخصصي ببورسعيد، وهناك جرى غسيل معدة له، وتبين للفريق الطبي حصول الطفل على جرعة زائدة من المخدر وأُبلغت الجهات الأمنية بالواقعة بالتزامن مع نفس توقيت ضبط المتهم في القليوبية، والعثور على محادثات بينه وبين والدة الطفل يتفقان فيها على تنفيذ الجريمة.

وتُواصل جهات التحقيقات تحقيقاتها في الواقعة للوصول إلى ملابساتها النهائية، في الوقت الذي جرى ضبط السيدة والتحفظ على هاتفها المحمول ووحدة تخزين به.