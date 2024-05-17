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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمريكا تنشر صور الميناء البحري بغزة.. ويوتيوبر فلسطيني: فقدنا بحرنا وأراضينا (فيديو)

الرصيف البحري الأمريكي
الرصيف البحري الأمريكي

نشرت وزارة لدفاع الأمريكية “البنتاغون” صورا جوية لرصيف عائم تم إنشاؤه قبالة ساحل غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتُظهر الصور وصول المعدات اللوجستية إلى الموقع وربط الرصيف بالساحل.

وأكدت الولايات المتحدة أن المساعدات ستبدأ في التوافد إلى غزة عبر هذا الممر البحري خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وحتى الآن، لم تُرصد أي مؤشرات على وجود أي تهديدات من قبل حركة حماس لاستهداف الرصيف.

وأوضحت نائب المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن أي هجمات على الممر أو منطقة التجمع ستُعيق وصول المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب الفلسطيني.

وبدأت بالفعل شاحنات محملة بالمساعدات بالتوجه نحو شاطئ غزة عبر الرصيف المؤقت.

وحرصت القيادة المركزية الأمريكية على التأكيد على عدم وجود أي قوات أمريكية على الأرض في غزة.

وأشارت إلى أن هذا المشروع يُعد جهدًا دوليًا متعدد الجنسيات لتقديم المساعدات الإضافية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ويشمل سلعًا تبرعت بها العديد من الدول والمنظمات الإنسانية.

وتُعتبر هذه الخطوة خطوة مهمة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان وصول المساعدات الأساسية للسكان.

اليوتيوبر الغزاوي الملقب بأبو وسيم، علق على تدشين أمريكا الميناء البحريعلى شاطيء غزة، قائلًا وهو يحبس دموعه: “فقدنا أراضينا وبيوتنا وشوارعنا وأحبابنا  والآن فقدنا بحرنا الذي أصبح لا نملك السلطة عليه، وبات شاطيء أمريكي بالقرب من حقل الغاز المخطط اكتشافه”.

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