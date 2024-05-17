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الجمعة 17/مايو/2024 - 06:50 م 5/17/2024 6:50:48 PM

الناس هناك..فى عموم قرى مجلس محلى العمارنة، الذى يتبع مركز ومينة المنزلة، فى محافظة الدقهلية، لم يعد فى كلامهم غير التوجه بالرجاء لوزير النقل، الفريق كامل الوزير، بأن تمتد همته فى التنفيذ السريع، ليشمل إعادة هيكلة طريق «الطوابرة- حادوس»- لا يتجاوز طوله الـ5 كيلومترات- وليكن ضمن خطة الهيئة العامة للطرق، لإنشاء الطرق الجديدة وتأهيل الطرق القديمة، وإلى جانبه استكمال تغطية الترعة الموازية لهذا الطريق، التى لا يتبقى منها مكشوفاً سوى مسافات قصيرة، تحولت إلى مصدر للتلوت والأمراض القاتلة، إما بسبب مياه الصرف الراكدة، أو نواتج حفر الترعة، التى تصر وزارة الموارد المائية والرى، على تركها لتضييق الطريق وتلويث البيئة.

<< ومبعث التوجه إلى الفريق «الوزير»، ينطلق من فقدان الأمل فى أن تتولى المحافظة القيام بأى أعمال إصلاح للطريق أو تغطية للترعة، طالما تجاهل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لأكثر من 3 سنوات، ما خاطبناه هنا عن تهالك المرافق والخدمات فى قرى مجلس العمارنة، إلا استجابة واحدة بالرد فقط، لما كتبته يوم 9 سبتمبر2023، بأن طريق الطوابرة- حادوس، مدرج مع العديد من مشروعات الخدمات فى كل المجالات، ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمدينة وقرى المنزلة، خاصة مشروعات رفع كفاءة خدمات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة، ضمن أعمال المبادرة، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

** لكن الذى أعاد الكلام بقوة حول الطريق والترعة، عندما جرت يوم الجمعة- قبل الماضى- أعمال لحملة رفع نواتج حفر الترعة، مع وجود أكثر من لودر ضخم ومعدات نقل، كانت فى سباق مع الوقت، حتى انتهت من تنظيف مسافات طويلة من الطريق، وظن أبناء المنطقة أنها البداية لإصلاح ورصف الطريق، وربما يتبعه تغطية ما تبقى من الترعة، لكن اتضح أنها مجرد حملة محدودة، بمبادرة من رئيس مركز ومدينة المنزلة، المهندس السيد أحمد عبدالسلام، لكنها تركت حالة من الرضا عند الناس، أملاً فى أن تكون باكورة حملات أخرى، تقوم بها أى جهة من المحافظة أو الحكومة، للعمل على خطة، لرفع كفاءة مرافق وخدمات المنظقة.

<< وهناك فى مجلس محلى العمارنة، أرشيف لمذكرات وتقارير تم رفعها لمحافظ الدقهلية، تتحدث بالتفصيل عن سوء وتهالك الطريق والمرافق، وكان آخرها التقرير الذى قدمه محمد الريس رئيس المجلس، مخاطباً رئيس مركز ومدينة المنزلة، يوم9 سبتمبر الماضى، طالب فيه باستكمال تغطية أجزاء الترعة، من قرية الطوابرة حتى محطة القطار، ومن قرية أولاد بانا حتى قرية أولاد حانا، وإعادة رصف الطريق، من قرية الطوابرة حتى بحرحادوس، نظراً لتهالكه عبر السنين مع المطبات والحفر، بخلاف المطالبات بتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى، وكان وقتها يتطلع المجلس لأن يقتنع المحافظ بما احتواه التقرير- الذى تحرر بناء على طلبه- ويقرر إصلاح الحال.

<< ولأن ما جاء فى التقرير لم يحُذ اهتمام المحافظ، ولا حتى تحملت وزارة الرى مسئوليتها فى تغطية الترعة، لذلك الانطباع الآن فى المنطقة، أنه لا الحكومة ولا الدولة تهتم بحقوق الناس هناك، ولذلك كان آخر ما أرادوا اللجوء إليه، أن يستجيب وزير النقل، لإعادة إصلاح ورصف الطريق، وإن أطلقوا عليه: «طريق كامل الوزير»، باعتبار أنه الشريان الحيوى الوحيد، الذى يخدم سكان عشرات القرى، ويربط بين محافظات الدقهلية والشرقية وبور سعيد مع القاهرة، ومن الأهمية فى تعظيم المنفعة التنموية والاقتصادية للمنطقة، فضلا عن استكمال التغطية للترعة محل الشكوى، وهو مطلب شعبى «دستورى»، لعل أنشط وزراء الحكومة.. أن يتبناه.

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