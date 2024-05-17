توفير عمليات زرع قرنية وقوقعة للأسر الأكثر احتياجًا في الأقصر

شهدت محافظة الأقصر، توفير عمليات زرع قرنية وقوقعة وقلب مفتوح لحالات مرضية بالأقصر، والتي قامت مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية، بسداد تكاليفها؛ ضمن أهداف الجمعية لتقديم الخدمات للأسر الأكثر احتياجا.



وأكد أحمد إبراهيم مدير المركز الإعلامي بالأقصر أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر يتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات أهلية والتى تقديم خدمات للمواطن الأقصر، وأن جميع المساعدات والخدمات التى تقدمها مؤسسة خير للناس تتم بناءا على بحث اجتماعي من التضامن الاجتماعي بقيادة محمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الذي يسعى لجذب المؤسسات التى تخدم المواطنين وخاصة الأسر الأكثر احتياجا.

حيث تم سداد تكاليف عملية زرع قرنية لمريض من أحدى قرى مركز القرنة بالأقصر تقدم للمؤسسة عن طريق بروتوكول تعاون بين مؤسسة خير للناس للتنمية وجمعية على خطى الرسول بقرية الأقالتة غرب الأقصر.



كما تم سداد تكاليف عمليات القلب المفتوح لحالات مرضية من قرى حياة كريمة بمركز إسنا تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى مع الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين فى جميع المجالات الاجتماعية تحت وزارة التضامن والصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

بالإضافة لذلك توزيع كراتين المواد الغذائية فى شهر رمضان الماضي وتقديم المساعدات الشهرية للأيتام .

وتعمل مؤسسة خير للناس للتنمية والمساعدات الاجتماعية على دعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع المحافظات وتنفيذ مشروعات المرأة المعيلة وأيضا الغير قادرين و تتعامل المؤسسة مع أصحاب الهمم من خلال تقديم الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة وتقديم الأدوية اللازمة لغير القادرين من أصحاب الأمراض المزمنة.



وقامت المؤسسة بتنفيذ القوافل الطبية وخاصة أمراض العيون للقضاء على مسببات العمى والمساهمة فى تكاليف العمليات الكبرى مثل القلب المفتوح وانفصال الشبكية، وفى مجال المساعدات تقوم المؤسسة بسداد ديون الغارمين بعد بحث الحالات المستحقة وتجهيز الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج وعمل كفالة شهرية لبعض الحالات، وتوزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا.