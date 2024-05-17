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الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشارك بمعرض العمل التطوعي في لاهاي بهولندا

بوابة الوفد الإلكترونية

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا في معرض العمل التطوعي في لاهاي 11 أيار /مايو 2024 .

حضر المعرض 100 منظمة تعمل في مختلف القطاعات الإنسانية و الإغاثية و الخدمة الاجتماعية و الفنية ، وطرحت أكثر من 1,000 فرصة تطوعية .

 

كما تخلل المعرض محاضرات و ورش عمل و برنامج موسيقي .

 

مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفد من أعضاء مجلس الإدارة بعضوية كلاً من مرقص سعد مرقص و أحمد الشيخ و الأمين العام عمر المسالمة .

 

و تركزت جهود الوفد على التعريف بأهداف المنظمة العربية لحقوق الإنسان و مجال نشاطها و تنمية التواصل و علاقات التعاون و الشراكة مع المنظمات الأخرى العاملة في الساحة الهولندية .

الجريدة الورقية