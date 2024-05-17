المنظمة العربية لحقوق الإنسان تشارك بمعرض العمل التطوعي في لاهاي بهولندا

شاركت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا في معرض العمل التطوعي في لاهاي 11 أيار /مايو 2024 .

حضر المعرض 100 منظمة تعمل في مختلف القطاعات الإنسانية و الإغاثية و الخدمة الاجتماعية و الفنية ، وطرحت أكثر من 1,000 فرصة تطوعية .

كما تخلل المعرض محاضرات و ورش عمل و برنامج موسيقي .

مثل المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفد من أعضاء مجلس الإدارة بعضوية كلاً من مرقص سعد مرقص و أحمد الشيخ و الأمين العام عمر المسالمة .

و تركزت جهود الوفد على التعريف بأهداف المنظمة العربية لحقوق الإنسان و مجال نشاطها و تنمية التواصل و علاقات التعاون و الشراكة مع المنظمات الأخرى العاملة في الساحة الهولندية .