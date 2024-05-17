أوقاف سوهاج تكرم أطفال البرنامج الصيفى

كرمت اليوم مديرية أوقاف سوهاج أطفال البرنامج الصيفي ضمن فعاليات القافلة الدعوية بإدارة مركز سوهاج - جزيرة شندويل، حيث أكد الدكتور محمد حسنى عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج.

أن العناية بالنشء مسؤولية الآباء والمعلمين والمجتمع كله حتى يخرج النشء مستقيما ناضجا وطنيا يبني ولا يهدم، ويعمر ولا يخرّب، يدرك معنى الحياة، ويواجه التحديات بعزيمة قوية وروح وثابة نحو البناء والتعمير وعمارة الكون وحب الخير للناس جميعا، حيث يقول نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ . اسْتَرْعَاهُ أَحَفَظَ أَمْ ضَيْعَ حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِه، ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: (إن الصبي أمانة عند والديه... فإن عُود الخير وعلمه، نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلّم له ومؤدب).

كما أضاف مدير الدعوة الشيخ صلاح بريقي أن الإسلام أرشدنا إلى الإحسان إلى النشء ومعاملتهم بالرفق والرحمة، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْق)، وعندما كان نبينا صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ أَقْبَلَ حَسَنٌ، وَحُسَيْنُ، وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ صلى الله عليه وسلم فَحَمَلَهُما، وقال: (إِنِّي رَأَيْتُ هَدَيْنِ يَمْشِيَانِ، وَيَعْتَرَانِ فَلَمْ أَصْرُ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا).

وأشار المنسق الإعلامي للمديرية الشيخ محمود أبوعقيل الى تأكيد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج الصيفي للطفل يسهم في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وينمي مدارك الفهم والتفاعل والتأثير والمشاركة في القضايا المجتمعية والوطنية، ويصقل مواهبهم الواعدة ويستثمر طاقاتهم، ويسهم بقوة في تنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم.