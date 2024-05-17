رفض أهلها خطوبتها من حبيبها .. قصة إنهاء فتاة جامعية لحياتها شنقا في مدينة الصف

كشفت التحقيقات في واقعة إنهاء فتاة جامعية حياتها شنقا بحبل في سقف غرفتها بمدينة الصف.

رفض أهلها خطوبتها من حبيبها ..تفاصيل إنهاء فتاة جامعية لحياتها شنقا في مدينة الصف



وتبين من المعاينة العثور على جثة فتاة عشرينية توجد آثار حول رقبتها، أفادت التحريات أن الفتاة طالبة جامعية ترتبط بعلاقة عاطفية مع شاب تقدم لخطبتها فرفض والدها زواجها ، خاصة أنها ما زالت طالبة جامعية ما أثار حزن الفتاة وقررت التخلص من حياتها.



وأضافت التحريات أن الطالبة دخلت إلى غرفتها وعلقت حبلا في جنش حديدي بالسقف ، ووضعت رقبتها به حتى فارقت الحياة، تم تحرير محضر بالواقعة ولم تتهم أسرتها أحدا بالتسبب في وفاتها وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتلقت مديرية أمن الجيزة اخطارا من مركز شرطة الصف بالعثور على جثة فتاة في منزلها بمدينة الصف، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الحادث.



اختفاء موظف في ظروف غامضة بالقليوبية|التفاصيل

كما تكثف مديرية أمن القليوبية، من جهودها لكشف غموض اختفاء موظف في ظروف غامضة بمركز شرطة القناطر الخيرية، حيث خرج من منزله منذ 17 يومًا ولم يعود حتى الآن، وتحرر محضر تغيب رقم 2914 في 3 مايو 2024 إداري، وتكثف الأجهزة جهودها للعثور عليه.

وقد تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ،إخطارًا من مأمور مركز شرطة شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من جميل مصطفى الدالي، بتغيب نجله ناصر، 46 سنة، موظف عن المنزل منذ 17 يومًا ولم يعود حتى الآن، ومقيم بدائرة المركز.

فيما تكثف مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، جهودها للعثور عليه، وقامت بعمل نشرة بصورته، وأوصافه وتوزيعها على الأقسام، والمراكز الشرطية، وفحص بلاغات الغياب والجثث المجهولة التي يتم الإبلاغ عنها في محاولة للوصول إليه



كما أصيب 7 أشخاص إثر سقوط أسانسير داخل برج سكنى في منطقة الدقي.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بسقوط مصعد بداخله 7 أشخاص في الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ إلى المكان، وتبين من خلال الفحص إصابة 7 أشخاص سقط بهم أسانسير العقار من الطابق السادس.

وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .

