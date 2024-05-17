الجولان المحتل يحترق تحت صواريخ حزب الله.. صور
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حرائق اندلعت جراء القصف الصاروخي على الجولان، الذي نفذه حزب الله قبل قليل، وتحاول قوات الدفاع المدني الإسرائيلي السيطرة عليه .
وأطلقت المقاومة اللبنانية صلية صاروخية مكثفة نحو مستوطنات في غلاف غزة، ودوت صفارات الإنذار في سديروت بغلاف غزة .
موقع الراهب
واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" من بعد ظهر يوم الجمعة، موقع الراهب بقذائف المدفعية.
ونشرت المقاومة الإسلامية بيانا قالت فيه: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الجمعة 17-5-2024، موقع الراهب بقذائف المدفعية.
مرابض الزعورة
استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مرابض الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا .
وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية حولا بالقصف المدفعي اليوم 17-5-2024، استهدفت المقاومة الإسلامية مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها.