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عاجل.. حزب الله يقصف مرابض الزعورة بصواريخ الكاتيوشا
الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل.. حزب الله يقصف مرابض الزعورة بصواريخ الكاتيوشا

صواريخ
صواريخ

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مرابض الاحتلال الإسرائيلي في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا .

 

وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية حولا بالقصف المدفعي اليوم 17-5-2024، استهدفت ‏المقاومة الإسلامية مرابض العدو في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها.‏

 

حزب الله يزلزل الجولان المحتل بالصواريخ وإسرائيل تصفها بالضربة الأعنف

وأطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله ” أكثر من 70 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي والجليل الاعلى وأصبع الجليل في الجولان المحتل في أعنف ضربة صاروخية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع 3 حرائق جراء القصف تجاه الجولان، من بينهم حريق في قاعدة عسكرية.

وأضافت، أن عشرات الصواريخ سقطت على قاعدة كتسرين جنوب الجولان السوري المحتل.

وأفادت وسائل عبرية، بأنه تم نقل جرحى من قاعدة زيتيم، وهبطت المروحيات هبطت لنقل المصابين و توجهت للمشافي .


 

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