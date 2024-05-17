تكريم الطالبتين الفائزتين بالمركز الثاني على العالم بمسابقة تحدي المخترعين بسوهاج

كرمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الطالبتين الفائزتين بالمركز الثاني على العالم في مسابقة تحدي المخترعين التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية " أون لاين " كما كرمت مسئولي المركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج والمشرفين الذين قاموا بتدريب ورعاية الطالبتين خلال المسابقة.

وقام كل من سليمان محمد بخيت وكيل المديرية،وماهر عبد الخالق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية بتكريم الطالبتين مروة زيد بدري وملك أحمد إسماعيل الطالبتين بمدرسة المراغة الثانوية بنات لفوزهما بالمركز الثاني على العالم في مسابقة تحدي المخترعين التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية "أون لاين" عن إختراع علاج سرطان خلايا الرئة الصغيرة.





كما قاما بتكريم كل من: رأفت محمد عثمان مدير المركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج ووليد جلال محمد مسئول البحث العلمي بالمركز وإبراهيم حمدالله حسن مسئول الطلاب المبتكرين بالمركز لجهودهم في تدريب ورعاية الطالبتين الفائزتين في المسابقة.





وفي سياق آخر أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن المديرية لن تتهاون في أي تقصير يحدث في أي لجنة من لجان الامتحانات سواء خلال امتحانات النقل أو الشهادات العامة، وأن أي فرد مهما كان موقعه سيثبت تقصيره ستتم محاسبته فورًا وفق اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.





كما أكد وكيل الوزارة على أن المديرية قامت بإجراء تحقيق فوري في الواقعة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الموافق 13 مايو، والتي ادعى البعض من خلالها تضرر الطلاب من قيام أحد الأشخاص بالمراقبة في احدى لجان المدارس الثانوية الفنية بإدارة طما التعليمية رغم أنه لا يعمل بالمدرسة مضيفا أن نتائج هذا التحقيق أوضحت أن الواقعة التي تم تداولها تخص مدرسة طما التجارية المشتركة وأن حقيقة الواقعة تتلخص في قيام الإدارة بانتداب عدد من معلمي المرحلة الإبتدائية التابعة لإدارة طما للمشاركة في أعمال الملاحظة خلال إمتحانات النقل بالمدرسة نظرا لوجود عجز في الأعداد المطلوبة للامتحانات بالمدرسة لكونها مدرسة كبيرة وتضم أعدادًا كبيرة من الطلاب وتعمل بنظام الفترتين وقد تم دعمها بنحو 40 عضو من التعليم الإبتدائي.





وأثناء قيام أحد المعلمين المنتدبين ويدعى محمد عبد اللطيف محمد فراج - معلم بمدرسة العتامنة الابتدائية بأداء عمله داخل اللجنة رقم 10 خلال امتحان الصف الثاني بالمدرسة لم يتمكن من السيطرة على الطلاب داخل اللجنة نظرًا لعدم معرفة الطلاب به وترتب على ذلك عدم انضباط اللجنة وظن أحد الطلاب أنه شخص غريب عن المدرسة ومن غير العاملين باللجنة فقام بتصويره ونشر الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي معتقدا بالخطأ أن هذا المعلم ليس من المعلمين بالمدرسة وأنه يعمل أعمال حرة «سباك.





واختتم وكيل الوزارة حديثة مؤكدًا على قيام المديرية باتخاذ قرار فوري باستبعاد مدير المدرسة ومسئول الأمن بها على خلفية هذه الواقعة لحين الإنتهاء من التحقيق معهما في مخالفات عدم انتظام سير أعمال الامتحانات بالمدرسة يوم الإثنين 13 مايو.