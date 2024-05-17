عاجل
عاجل.. حزب الله يقصف مرابض الزعورة بصواريخ الكاتيوشا
الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يزلزل الجولان المحتل بالصواريخ وإسرائيل تصفها بالضربة الأعنف

صواريخ
صواريخ

أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان “حزب الله ” أكثر من 70 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي والجليل الاعلى وأصبع الجليل في الجولان المحتل في أعنف ضربة صاروخية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع 3 حرائق جراء القصف تجاه الجولان، من بينهم حريق في قاعدة عسكرية.

وأضافت، أن عشرات الصواريخ سقطت على قاعدة كتسرين جنوب الجولان السوري المحتل.

وأفادت وسائل عبرية، بأنه تم نقل جرحى من قاعدة زيتيم، وهبطت المروحيات هبطت لنقل المصابين و توجهت للمشافي .

 

 

مواد متعلقة

سرايا القدس تقضي على قناص إسرائيلي في جباليا

عاجل.. سلاح الجو الإسرائيلي يسقط قنبلة بالخطأ على مستوطنة ياتيد

استشهاد مواطن في غارة اسرائيلية على بلدة النجارية جنوب لبنان

كان العبرية: اغتيال قائد في سلاح الجو لحزب الله في صيدا اللبنانية

أنصار الله: الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة أمريكية MQ9 بصاروخ محلي الصنع

غارات إسرائيلية عنيفة جنوب لبنان وأنباء عن شهداء

4 شهداء جراء غارتين على مدرسة تأوي نازحين وسط القطاع

عاجل.. المقاومة العراقية تشن هجومًا جويًا على إيلات بالطيران المسير
الجريدة الورقية