غدًا..الغربية تنهي كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

صرح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مديرية التربية والتعليم بالغربية أنهت جميع الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، للعام الدراسي 2023 / 2024، والتي من المقرر أن تبدأ السبت الموافق الثامن عشر من مايو.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وتستمر حتى الخميس الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر، مشيراً إلى أن معالي الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

قد اطمأن إلى جاهزية جميع اللجان بالمحافظة، حيث تستقبل اللجان 92270 طالب، في 437 لجنة، هي جملة أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية للنصف الثاني من العام الدراسي 2023 / 2024

وأضاف وكيل الوزارة، أنه بناء على توجيهات معالي الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور، طارق رحمي، محافظ الغربية، تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة تأمين المدارس والمبان التعليمية والكنترولات لتوفير، الجو الآمن لأبنائنا الطلاب أثناء الامتحانات، وحتى إعلان النتيجة، مع ضمان سرية طباعة الامتحانات وتأمين المطابع، والتأكيد على تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس، وخاصة دورات المياه، والتنسيق مع الوحدات المحلية، والأحياء ورؤساء المراكز والمدن، لتكثيف حملات النظافة خارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس، وإزالة كافة الإشغالات، والتنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي، ومرفق الإسعاف، والحماية المدنية للتواجد خلال سير الامتحانات وحتى نهايتها، كما تم التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين عدم فصل التيار الكهربي أثناء أداء فترة الامتحانات.

وأضاف وكيل الوزارة إنه نحو ٨٨٦٨٢طالب وطالبة يؤدون الإمتحان في ٤١٢ لجنة لجنة اعدادية عامة، ونحو ٣٥٨٨ طالب وطالبة يؤدون الإمتحان في ٢٥ لجنة اعدادية مهنية، وذلك باجمالى ٩٢٢٧٠ طالب وطالبة يؤدون الامتحان في ٤٣٧ لجنة إعدادية ، وأن كافة لجان الامتحانات بالإدارات التعليمية العشر على استعداد تام لاستقبال جميع الطلاب لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم عقد اجتماعات متتالية مع السادة مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم، للتأكد من تنفيذ وتفعيل كافة الضوابط المقررة خلال اعمال الامتحانات.

وأكد "حسن" أنه تم التأكيد على السادة واضعي الأسئلة بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية ، وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري رقم 14 بتاريخ 9/4/2016 مضيفاً أنه تم تنظيم المراجعات النهائية المجانية للمرحلة الإعدادية علي مستوى الادارات التعليمية العشر تنفيذ للكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15/4/2024، وقد تم الإعلان عنها على جميع صفحات الإدارات التعليمية.

.