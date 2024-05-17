1.2 مليون ريال سعودى..جمارك برج العرب تضبط محاولة تهريب راكب وزوجته بملابسهم الشخصية

احبط رجال جمارك مطار برج العرب الدولى بغرب الاسكندرية، محاولة قيام راكب وزوجته قادمين من احدى الدول العربية قاما بتهريب مليون و نصف جنية داخل الملابس الشخصية بالحقائب لتهريبها داخل البلاد .

كان قد تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي برئاسة سعد عبادي المشرف على الادارة العامة لجمارك المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 والتعليمات النقدية السارية وقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان علي رحلة طيران شركة العربية اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية وسهيله سامي مأمور الحركة في الراكب ا . ع . ا و زوجته ا.ا.ع مصريين الجنسية وبسؤالهم عما اذا كانوا يودوا الافصاح عن أي شيء للجمارك أو يحملوا أي اشياء تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم الأخرى أو أي مبالغ مالية تزيد عن الحد المسموح أجابوا بالنفى وبدت عليهم علامات القلق .

وبتمرير حقائبهم على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد بدر ومصطفى المصري ومصطفى خشبة مأموري الفحص بالاشعة وإسلام قباري مدير ادارة القحص بالاشعة تلاحظ وجود أجسام غربية وكثافات مختلفه داخل عدد ٣ حقائب .

‏وبالعرض خالد عبد العزيز رئيس الوردية القائم بأعمال مدير ادارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب و زوجته و كذا تفتيشهم ذاتيا بتمريرهم على جهاز فحص الافراد بالاشعة من سهيله سامي وعبد العزيز ابراهيم وتميم مجدي وهايدي أحمد مأموري الحركة ومحمد نعيم رئيس قسم الوديعة بحضور جهاد جلال رئيس قسم الأمن جمركي و مجدي عباس رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي وجورج شاكر رئيس الوردية فتبين وجود مبالغ نقدية داخل الحقائب في صورة رزم مغلفة في استريتش شفاف وملفوفة داخل الملابس الشخصية بإجمالي مليون و١٢٩ ألف و٥٠٠ ريال سعودي .

قرر سعد عبادي المشرف على الادارة العامة لجمارك المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٤

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .