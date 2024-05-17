عاجل
عاجل.. حزب الله يقصف مرابض الزعورة بصواريخ الكاتيوشا
الجمعة 17 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الدرهم الإماراتي بالبنوك اليوم الجمعة 17-5-2024

الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 17-5-2024، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 12.77 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 12.75 جنيه للشراء، و12.78 جنيه للبيع.

txt

الدولار يسجل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين ونصف

 

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

12.75 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

12.77 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

12.77 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

12.74 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

 سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

12.93 جنيه للشراء.

12.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى في بنك البركة

12.56 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

12.73 جنيه للشراء.

12.78 جنيه للبيع.

يتجه الدولار الجمعة لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل اليورو في شهرين ونصف بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ كل من التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وصعد اليورو 0.9 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع مخترقا مستوى المقاومة حول 1.0855 دولار وتم تداوله عند مستوى مرتفع بلغ 1.0895 دولار في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

ووصل في أحدث التداولات إلى 1.0861 دولار. وجاءت أرقام التضخم السنوية في الولايات المتحدة لشهر أبريل متوافقة مع التوقعات، لكن كونها جاءت أقل من الشهر السابق عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيكون قادرا على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر، وهو ما قاد لارتفاع الأسهم والسندات وضغط على الدولار.

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وزاد الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له هذا العام.

وبلغ الدولار الأسترالي مستوى 0.6675 دولار.

واستقر الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات عند 0.6120 دولار ويترقب المتداولون اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل والذي من المتوقع أن يبقي خلاله على الفائدة الرسمية عند 5.5 بالمئة.

مواد متعلقة

وكيل شيري يطرح أريزو 5 موديل 2025 بزيادة سعرية جديدة

في ذكرى ميلاد عادل إمام.. حلا شيحة تسترجع ذكرياتها مع الزعيم (صور)

ابو صدام يحذر الفلاحين خط احمر ونرفض التنمر والاساءه لمصر

ضبط عنصر إجرامي في سيناء بحوزته مخدرات بمليوني جنيه

الجريدة الورقية