ندوة توعوية عن التسامح ونبذ العنف بمركز شباب أولاد إسماعيل بالمراغة

نفذ مركز شباب أولاد إسماعيل التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج ندوة توعوية وتعريفية عن التسامح ونبذ العنف وذلك بمقر مركز شباب أولاد إسماعيل بمبادرة مراكزنا لخدمة ولادنا وضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر مايو 2024 "طلائع".

مركز شباب أولاد إسماعيل

وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي مدير عام إدارة الشباب بالمديرية .



تهدف الندوة إلى استعادة القيم الأخلاقية المفقودة في مجتمعنا وكان محاضرًا فيها السيد أبو همام معلم لدي الأزهر الشريف .

تناول المحاضر خلال الندوة أهمية غرس القيم الاجتماعية والأخلاق الدينية والعادات والتقاليد التي تناسب المجتمع حيث أوضح أن القيم الأخلاقية ومنها التسامح ونبذ العنف واحترام الآخرين يعني احترام الفرد لذاته حتى تنبع منه صفات حميدة وأخلاق عالية تجعل منه فرد صالح يحترم الآخرين ويقدر وجودهم في المجتمع،.

وتطرق السيد أبو همام محاضر الندوة إلى أن القرآن الكريم قد حثنا على إحترام الآخرين وعدم السخرية منهم حيث أن السخرية والتنمر تؤدي إلى زيادة العنف في المجتمع وكذلك تؤدي إلى تفكك العلاقات الاجتماعية وهو أمر غير مقبول في العادات والتقاليد المصرية السليمة .

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج عن مدى إمتنانه وسعادته البالغة للدور المحوري والأساسي لمراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة لأنها أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المجتمع المدني متمنيًا ً لهم دوام التوفيق والسداد.

وفي سياق متصل نفذ نادي مكة المكرمة الرياضي التابع لإدارة شباب مركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج معسكر عمل نظافة اليوم الواحد ضمن الخطة الداخلية للمركز حيث تم خلاله كنس الملاعب والطرقات وغرف المركز ورفع القمامة والمخلفات .

يهدف المشروع إلى نظافة المبنى الإداري والغرف والأدوات والأثاث وتعريف المشاركين أهمية النظافة والعمل الجماعي لخدمة البيئة والمجتمع واكتساب مهارات عديدة للمشاركين في النشاط وتم عمل النظافة وفق البرنامج المعد للمعسكر وتقسيم المشاركين الي مجموعات .



وأشار الدكتور محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة الذي تابع المعسكر إلى ضرورة تكثيف تلك المعسكرات التى تساعد على توعية الشباب بالنظافة والعمل الجماعي لخلق جيل واع قادر على العطاء يخدم وطنه ويحقق التنمية التي تسعي لها الدولة .