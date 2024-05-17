غداً.. متحف تل بسطا يفتح أبوابه مجاناً للجمهور

احتفاءً باليوم العالمى للمتاحف..

احتفاءً باليوم العالمى للمتاحف والذي يوافق يوم 18 مايو من كل عام، يفتح متحف تل بسطا بالشرقية أبوابه غداً مجاناً للزائرين من المصريين للمشاركة في الجولات الإرشادية، للتعرف على مقتنيات المتحف الأثرية، ومشاهدة المعرض المؤقت، بالإضافة لحضور العديد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المتحف بهذه المناسبة.

متحف تل

وأوضح إبراهيم على حمدي، مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمتاحف والذى يوافق 18مايو من كل عام ، ينظم قسم المعارض المؤقتة بالمتحف معرض مؤقت بعنوان (العلم والمعرفة عند المصرى القديم ) يعرض فيه" تمثالين للمعبود جحوتي على هيئة القرد، لوحة كتابة من الرخام عليها كتابات بالهيروغليفي بالغائر، مُستنسخ لهيئة الكاتب المصري" وذلك في الفترة من 18 مايو حتى نهاية شهر مايو الجارى.

المحاضرات العلمية والورش الفنية

وأشار إلى أن أقسام " البحث العلمى، والباحثين والدارسين، والتعليمى" بالمتحف، ستنظم مجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية خلال شهر مايو تتضمن " المعبود جحوتي، وأدوات الكتابة عند المصري القديم، قواعد البحث العلمي، منحوتات من الحضارة المصرية القديمة، المسرجة).

الإحتفال باليوم العالمى للمتاحف

وذكرت أن متحف تل بسطا يستقبل طلبة مدرسة شيبة للتربية الفكرية لقضاء يوم ترفيهي بالمتحف يتضمن (عرض فيلم تسجيلى، تلوين على الوجه، كتابة أسمائهم باللغة المصرية القديمة ) وذلك يوم 19 مايو الجارى بالتنسيق مع لجنة ذوي الهمم بالديوان العام، وذلك على هامش الإحتفال باليوم العالمى للمتاحف.

متحف تل بسطا

وأضاف مدير متحف تل بسطا إن المتحف يستقبل الزوار وراغبي حضور الإحتفال غدا مجاناً، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصراً.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية المتاحف في تطوير وتنمية السياحة، وحفظ التراث الحضاري والتاريخي والثقافي، والمساهمة في تعميم الثقافة ونشر المعرفة وتنشيط الحركة الفنية والعلمية في المجتمع، وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى الفرد والمجتمع، لقدرتها على تنمية حرية التفكير ودقة الملاحظة عند الزائرين، وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء المجتمع، كما أنها تعبر عن الهوية الوطنية الخاصة بالدول وتراثها.