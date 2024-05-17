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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الرعاية الصحية تعلن فوز فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي

مجمع الإسماعيلية
مجمع الإسماعيلية الطبي

 أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فوز فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، بالمركز الأول في مؤتمر قسطرة القلب المعقدة "Practice Pearls Of Interventional CARDIOLOGY" الذي عُقد بمركز القلب العالمي بمدينة ميونخ بألمانيا.

 الهيئة العامة للرعاية الصحية

وأوضح بيان الهيئة أنه قد تم التنافس مع أكثر من 90 حالة طبية معقدة من مختلف دول العالم في الم، ومثَّل فريق قسطرة القلب الأستاذ الدكتور وسام الدين حداد الشافعى خبير قسطرة القلب التداخلية والمعقدة، استطاع ممثل للفريق الطبى المتميز بقسم قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبى التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية    الحصول على المركز الأول فى المؤتمر .

واستكمل: كانت الحالة المشاركة بالمؤتمر لعلاج مريضة كانت تعانى من جلطة حادة بالشريان التاجى نتيجة اصابتها بعيب خلقى معقد بجذع الشريان الأيسر، ومن خلال إعادة تشكيل القسطرة التشخيصية واستخدامها بطريقة مبتكرة تم فتح الشريان رغم خروجه غير الطبيعي عن منبته.

 

 وقد نجح الفريق الطبي المتميز بمجمع الإسماعيلية الطبي فى إجراء القسطرة العلاجية وتركيب الدعامة الدوائية وبدقة وكفاءة متناهية للمريضة، وذلك باستخدام آليات مبتكرة وغير تقليدية لقسطرة القلب التداخلية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروعي التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، يعكس رؤية الهيئة في الابتكار والتميز.

 ويؤكد التزامها بدعم الكوادر الطبية المتميزة، لافتًا أن حصول فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي على المركز الأول في مؤتمر القلب بألمانيا يعد إنجازًا وفخرًا للهيئة وللقطاع الطبي في مصر ، ويبرز  القدرات العلمية والتقنية المتقدمة التي تتمتع بها الكوادر الطبية المصرية استنادًا على استخدام آليات مبتكرة وغير تقليدية في علاج حالات طبية معقدة وهو ما يعكس التزام الكوادر الطبية بهيئة الرعاية الصحية بتحقيق أفضل نتائج للمرضى.

مثمنًا جهود فريق قسطرة القلب بالمجمع وكل من ساهم في الوصول لهذا الإنجاز المشرف، ودورهم المتميز والدؤوب فى تحسين جودة الخدمات الصحية، وهو ما يؤكد تقديم أفضل رعاية صحية متميزة للمتعاملين بنظام التأمين الصحي الشامل.

 فريق قسطرة القلب

هذا، ويضم فريق قسطرة القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي نخبة من الكفاءات الطبية المتميزة بالمجمع الطبي بقيادة أ.د. وسام الدين حداد الشافعي، خبير قسطرة القلب التداخلية المعقدة، د. عادل محروس اخصائي القلب والقسطرة القلبية، د. باهر القاضي، نائب القلب والقسطرة القلبية، و فنيّو الأشعة أ.محمد جمال، أ. أحمد صالح، أ. أحمد المرغني، والدكتور محمد سليمان مدير وحدة  القسطره القلبية، د.جميلة نصر، رئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي.

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