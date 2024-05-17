مشاجرة بالأسلحة النارية في سوهاج تسفر عن مقتل سيدة وإصابة 2 آخرين

تلقى مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركزبين كلٍ من (طرف أول 3 أشخاص "جميعهم مصابين وإحداهم توفيت نتيجة إصابتها"- طرف ثان "شخصين") لخلافات حول الجيرة، تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وأطلق أحد أفراد الطرف الثانى أعيرة نارية من ( بندقية آلية "ضُبطت") كانت بحوزته تجاه الطرف الأول فأحدث إصابتهم والتى أسفرت عن وفاة إحداهم.

عقب تقنين الإجراءات تمضبطهم وبحوزة إثنين منهم (بندقية آلية " المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- فرد محلى وعدد منالطلقات). تحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.



وفي واقعة أخرى لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما داخل ترعة بدراجة نارية، بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شاب غرقًا وإصابة آخر إثر سقوطهما داخل ترعة أثناء استقلالهما دراجة نارية بقرية المراشدة في مركز الوقف، وتبين مصرع حازم ماهر محمد، 17 عامًا، وإصابة محمد عبدالعليم، 18 عامًا.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الوقف المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وفى سياق آخر أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة سيدة متهمة بإنهاء حياة مسن بدافع سرقته في كرداسة، لجلسة 12 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أسامة محمد أبو صافي، ومحمد شرف الدين، وياسر يوسف، وأمانة سر سعيد برغش، ومحمود متولي.

كشف أمر إحالة، أن المتهمة "ف .ع" في 14 أكتوبر 2023 بدائرة مركز شرطة كرداسة في الجيزة قتلت وأخرى، المجني عليه "ا . ر" عمدا مع سبق الإصرار بدافع سرقته لتردي حالتهما المادية، فبيتا النية وعقدا العزم على الخلاص منه وأعدا لذلك أسلحة بيضاء وبحيلة منهما استدرجتاه لمكان خالٍ من المواطنين وما أن سمحت لهم الفرصة حتى انهالتا عليه بطعنات أودت بحياته في الحال.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة الأب المتهم بقتل نجلته الطفلة بعد التعدي عليها والشروع في قتل شقيقها بمركز الزقازيق بالإعدام شنقا.



صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم الألفي، رئيس المحكمة، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد ومحمد سعد بدوي، وسكرتارية محمد فاروق.

تعود أحداث القضية رقم 39688 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 4244 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 28 أبريل من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "خالد م ع ب" 41 عاما، باحث تنمية إدارية، مقيم بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل نجلته الطفلة "لمار" 6 أعوام بعدما تعدى عليها بالقوة والشروع في قتل شقيقها الطفل "أحمد" 4 أعوام.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد قتل المجني عليها نجلته عمدا مع سبق الإصرار المصمم عليه بأن تعدى عليها بالضرب مستخدما في ذلك أداة (حزام) محدثا ما بها من إصابات، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدا من ذلك إزهاق روحها، وذلك بعدما قام في ذات الزمان والمكان بالتعدى عليها بالقوة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت جنايتي المتهم بجناية أخرى، وذلك بأنه قد شرع في قتل المجني عليه نجله الطفل "أحمد" بأن كال له عدد من الضربات استقرت برأسه وعموم جسده قاصدا من ذلك إزهاق روحه خشية افتضاح أمر جريمتاه، فأحدث ما به من إصابات، والموصوفة بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.