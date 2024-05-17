ضبط سيدة تمنح المواطنين شهادات دراسية مزورة في سوهاج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة سوهاج) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" ، كائن بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج ، وإتخاذهاللكيان مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها(عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجامعات بعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية "مقلد"–عدد من الكتب مجهولة المصدر – مجموعة من طلبات الإلتحاق بالكيان– عدد من بطاقات العضوية والكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة – أجهزة وأدوات طبية – 6 دفاتر تحصيل نقدية - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان –جهاز "لاب توب"بمشتملاته "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.

وفي وقت سابق تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها فى مجال تجارة الأراضى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز)بتضررهما من (تاجر أراضى - مقيم بدائرة المركز ).

وقام المُتهم بالنصب والإحتيال عليهما والتحصل منهما على مبالغ مالية بلغت أكثر من (4مليون جنيه) نظير إستثمارها فـى مجال تجارة الأراضى مقابل عائد شهرى، إلا أنه لم يف بذلك أو رد المبلغ لهما0

عقب تقنين الإجراءاتأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأضاف بتعثره مادياً نتيجة تعرضه لخسارة فـى مجال تجارته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات براءة ‏مُتهم من تهمة الإتجار في المُخدرات بدار السلام. ‏

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين خالد عبد ‏الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الظاهر كامل، وأمانة سر محمد طه. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س لأنه وآخر سبق الحكم عليه في يوم 3 نوفمبر 2022 ‏بدائرة قسم دار السلام حازا وأحرزا مُخدري الحشيش والبنزوديازين المُخدرين. ‏

كما أحرزا وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (سكين – كتر).